Z literarnimi večeri v Ljubljani, Kopru, Trstu in drugod – letos prvič tudi v bunkerju Škrilj v Kočevju – se prihodnji teden začenja 33. mednarodni literarni festival Vilenica. Pri Društvu slovenskih pisateljev želijo z njim pozornost javnosti (vsaj) za nekaj dni usmeriti k najboljši srednjeevropski literaturi, zato v Lipici in okoliškem Krasu zberejo raznovrstne avtorje, prevajalce, kritike, urednike, založnike in kulturne menedžerje, da bi jih spodbudili k izmenjavi idej. Prav vsi našteti pa so kar najbolj navdušeni, če se mednje pomeša tudi kak (zgolj) bralec.

Kritična in pokončna drža Osrednje ime letošnjega festivala je prejemnik nagrade vilenica, nemški pisatelj bolgarskega rodu Ilija Trojanow, ki ga tudi slovenski bralci poznajo po romanih Zbiralec svetov (2015) in Tajanje (2013) ter zbirki esejev Odvečni človek (2014). Transkulturnemu in za različnost odprtemu pisatelju, ki je – kot boste izvedeli v daljšem intervjuju v Dnevnikovi prilogi Objektiv – doma v več svetovih, podeljuje žirija nagrado »za izjemno kritično in pokončno držo, ki jo prepričljivo ubeseduje v dokumentarni literaturi, predvsem pa zelo poetično v esejih, romanih in pesmih«. Posebna pozornost gre tudi slovenski avtorici Mojci Kumerdej. Festival jo letos postavlja v središče zaradi strastne zavzetosti, eruditskosti in artikuliranosti, s katero se posveča nastajanju svoje literature. Med bralci se je uveljavila že s prvim delom, kratkim romanom Krst nad Triglavom (2001), sledili so zbirki kratke proze Fragma (2003) in Temna snov (2011) ter roman Kronosova žetev (2016), za katerega je prejela nagrado Prešernovega sklada. Kot je že navada, bo ameriška založba Dalkey Archive Press tudi letos izdala ameriški prevod slovenskega avtorja v fokusu, in sicer že omenjeno Fragmo.