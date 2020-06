V Ameriki radi pišejo knjige o svojih predsednikih in njihovih ženah, Donald in Melania Trump pa bosta do konca tega mandata morda postavila rekord. Rekord v številu biografij, ki ga nista hotela. Prav zdaj sta nanju, in to na vsakega posebej, spet prileteli bombi. Neavtorizirana biografija o Donaldu Trumpu bo izšla konec julija in jo je napisala njegova nečakinja, o Melanii in njenem življenju z Donaldom Trumpom pa se je razpisala novinarka Washington Posta Mary Jordan, za katero je bila prva dama slovenskega rodu tako trd oreh, da ga ni povsem strla. »V treh desetletjih sem kot dopisnica z vseh koncev sveta pogosto pisala o zadržanih in odmaknjenih ljudeh, vključno z vodjo mehiškega mamilarskega kartela in japonsko princeso, a nič ni primerljivo s tem, ko sem poskušala razumeti Melanio,« piše Jordanova v knjigi The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, ki je naslov dobila po informaciji, da naj bi si Melania med Trumpovo volilno kampanjo izpogajala novo, boljšo predporočno pogodbo. Prav pogajanja med zakoncema in ne šolanje sina Barrona pa naj bi bila tudi razlog njenega obotavljanja ob selitvi iz newyorškega penthousa v Belo hišo.

Redkobesedna, a vplivna in zvesta Jordanovi moramo verjeti zgolj na besedo, saj prva dama ni potrdila ali zanikala ničesar, kar je objavljeno v knjigi, je pa to prek svoje tiskovne predstavnice označila kot polno nepreverjenih informacij. Te je novinarka dobila iz neuradnih virov, saj se večina, ki se je srečala s prvo damo ali jo je poznala še kot manekenko, ni hotela odkrito izpostaviti, o sebi pa nikoli ni veliko povedala niti Melania, vedno tako brezhibno urejena, da se je eden od prijateljev vprašal celo, ali sploh hodi na stranišče. Tisti, ki so izpostavljeni po imenu, o njej lahko povejo samo najboljše: da ima odlične politične instinkte, da ni niti malo neumna, da je, ko se odpre, neverjetno topla oseba in da predsedniku vedno pove, kar misli. Tisti, ki so hoteli ostati anonimni, pa so nekoliko bolj sočni. Izvemo na primer, da je Melania o hčeri Donalda Trumpa Ivanki v ožjem krogu govorila kot o Princeski, Ivanka pa je Melanii nadela vzdevek Portret, ker tako malo govori. Potrdili pa so tudi, da imata z Donaldom ločeni spalnici, on v temnih, ona v svetlih tonih, in da sta, čeprav se ne videvata veliko, po svoje zelo povezana. Melania se je na moževo stran postavila celo, ko je šlo za razkritja v zvezi z njegovimi skoki čez plot, in ga, ko se je nekdo pošalil na račun velikosti njegovega penisa, zagovarjala kot »pravega moškega«, precejšen vpliv pa je imela tudi pri političnih odločitvah. Spodbudila ga je, da se poda v tekmo za predsednika, in potegnila na zavoro, ko je na meji z Mehiko ločeval migrante in njihove otroke, vplivala pa je tudi na izbiro Mika Pencea za podpredsednika, potem ko je po dvodnevnem druženju z njim in njegovo ženo sklenila, da bo Pence zadovoljen s tem, da je vedno drugi.