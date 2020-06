Zakon k odgovornosti kliče kršitelje človekovih pravic, ki so sodelovali pri sistemski uporabi taborišč, prisilnega dela in vsiljivega nadzora, z namenom brisanja etične identitete in verskih prepričanj Ujgurov in drugih manjšin na Kitajskem, je ob podpisu dejal Trump.

Zakon o človekovih pravicah Ujgurov je že pred tem skoraj enoglasno sprejel ameriški kongres kljub glasni kritiki Kitajske.

Tudi tokrat je bil Peking kritičen do podpisa zakona. Kitajska bo "vrnila udarec in ZDA bodo nosile breme vseh posledic", so sporočili s kitajskega zunanjega ministrstva. Glede na zakon mora ameriška vlada sedaj določiti kitajske predstavnike, ki so odgovorni za pridržanje, mučenje in nadlegovanje Ujgurov in drugih manjšin. Oblasti lahko nato zamrznejo njihovo premoženje v ZDA in jim prepovejo vstop v državo.

Aktivisti opozarjajo na kitajsko zatiranje Ujgurov, ki jih sistemsko zapirajo, nadzorujejo in skušajo zbrisati njihovo identiteto. Spomladi so razkrili, da naj bi kitajska vlada preselila na tisoče Ujgurov v tovarne svetovnih podjetij, kjer morajo opravljati prisilno delo.