Koprski policisti so ga najprej osumili petih tovrstnih goljufij, a jih ima na vesti verjetno še veliko več, saj se tisti, ki so ugotovili, da so bili pravzaprav žrtve in ne povzročitelji insceniranih prometnih nesreč, še vedno javljajo, piše Mojca Marot v novi številki Nedeljskega dnevnika. Zato ljudi, ki so se morda zapletli z moškim, ki je vozil temno moder audi A3 nemških registrskih oznak, pozivajo, naj pokličejo na številko 113 ali se obrnejo na najbližjo policijsko postajo. Tudi na policijsko postajo v Medvodah se je oglasil oškodovanec, ki je ugotovil, da je bil žrtev omenjenega prevaranta. Njegov rajon, na katerem je prežal na žrtve, je bil očitno širok.

Zelo podobne primere, kot na območju Kopra, so letos zaznali tudi na območju Policijske uprave Nova Gorica. Tam so obravnavali tujega voznika vozila italijanskih registrskih tablic, ki je februarja in v začetku marca letos na Goriškem od voznikov avtomobilov terjal gotovino za domnevno poškodovanje njihovih vozil.

»Februarja letos smo od več občanov prejeli obvestilo, da jih je takrat še neznani voznik oziroma storilec na območju Nove Gorice in Solkana skušal prepričati, da so trčili in mu poškodovali njegov osebni avtomobil oziroma vzvratno ogledalo. Voznik audija A3 srebrne barve, italijanskih registrskih številk je od najmanj štirih oškodovancev na območju PU Nova Gorica zahteval plačilo za domnevno povzročeno škodo na vozilu, pri tem pa ni želel posredovanja policije. Vztrajal je, da 'žrtev' domnevno škodo poravna na kraju, v gotovini seveda. Zadnji tak primer smo obravnavali marca letos in prišli do enakih ugotovitev kot koprski kolegi – da torej za vsemi temi kaznivimi dejanji stoji 44-letni Italijan,« razlagajo na policiji v Novi Gorici.

Podobne goljufije niso redke, zato velja biti pri kakršnih koli premikih z vozili, še posebej na parkiriščih, zelo pozoren. Lani so namreč policisti ovadili 43-letnega moškega in 49-letno žensko, oba iz Celja, ter 61-letno žensko, doma z območja Kočevja, ki so v Celju, v enem primeru pa tudi v Mariboru, izsilili prometne nesreče in druge udeležence pretentali, da so krivi zanje. Zavarovalnice so jim povečini prikazane škode tudi izplačale. V nekaterih primerih je 49-letnica uveljavljala škode tudi iz razloga telesnih poškodb, ki naj bi jih utrpela v nesrečah, ki so jih največkrat povzročili na dvopasovni Mariborski cesti v Celju tako, da so oprezali za vozniki, ki so nameravali zapeljati prednje z namenom menjave voznega pasu, pri tem pa so povzročitelji namerno pospešili hitrost in se trčenju ni dalo izogniti. Druge udeležence so nato prepričali, da bo najmanj komplikacij, če izpolnijo evropsko poročilo o prometni nesreči in priznajo krivdo.

