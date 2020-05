Čeprav se je ob sprostitvi številnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa življenje spet vrnilo v mesto, pa je Breg ob nedeljah še vedno bolj prazen kot pred razglasitvijo epidemije. Tam namreč še ni stojnic nedeljskega sejma starin oziroma bolšjega trga, ki v običajnih okoliščinah poteka vsako nedeljo med 8. in 15. uro. Organizatorji so ga na nabrežju Ljubljanice nazadnje izvedli 8. marca.

Upajo na prvo polovico junija

Kot je razvidno iz objav na družbenem omrežju facebook, številni nedeljski bolšji trg pogrešajo. Sprašujejo, kdaj se bodo prodajalci starin lahko vrnili na Breg, glede na to, da je tržnica, čeprav v nekoliko okrnjeni obliki, delovala tudi med epidemijo in da so se odprle že skorajda vse trgovine v mestu. Vendar v podjetju za organiziranje prireditev in sejmov Euro varia pojasnjujejo, da nedeljski bolšji trg ni opredeljen kot tržnica, pač pa je sejem na prostem in s tem javna prireditev na javnem kraju. »Zato predvidevamo, da bo sejem lahko ponovno zaživel šele takrat, ko se bodo sprostili ukrepi za javne prireditve in zbiranja do 500 ljudi,« je v imenu podjetja pojasnila Simona Černjavič Ambrožič.

Po natančnejša pojasnila so se organizatorji bolšjaka obrnili tudi na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer so jim odgovorili, da so sredi maja sprostili neposredno prodajanje blaga in storitev potrošnikom, vendar sprostitev prepovedi velja le, če ni prepovedana z drugimi odloki. »V našem primeru torej niso dovoljene javne prireditve do 500 oseb. Hkrati pa na ministrstvu poudarjajo, da je navedeno njihovo neobvezujoče mnenje, zato lahko pristojni organi in sodišča v postopkih zavzamejo drugačno stališče,« je pojasnila sogovornica. Dodala je, da bi za vrnitev sejma na Breg potrebovali predvsem natančnejše informacije: »Ne predstavljamo si ponovnega začetka prireditve z zgolj lastno interpretacijo odlokov, neobvezujočimi mnenji in okvirnimi priporočili NIJZ za druge dejavnosti.«