Putin državo že več mesecev vodi iz svoje rezidence Novo Ogarjovo. Se je pa brez zaščitne maske pojavil na eni od prireditev ob dnevu Rusije 12. junija. V rezidenci ima tudi malo srečanj v živo, večino opravi preko videopovezave.

Da bi predsednika zaščitili pred okužbo, so mu v rezidenci namestili poseben predor, v katerem obiskovalce od zgoraj in od strani poprši z razkužilom. Videoposnetek predora je objavila ruska tiskovna agencija Ria Novosti. Predor, ki ga je izdelalo rusko podjetje iz mesta Penza, ima tudi tehnologijo za prepoznavanje obraza in lahko tistim, ki gredo skozenj, izmeri tudi telesno temperaturo.

Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je aprila povedal, da morajo pred srečanjem s Putinom vsi na testiranje za novi koronavirus. Mesec dni zatem je Peskov sporočil, da je okužen.

V Rusiji so po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa doslej potrdili več kot 552.000 primerov okužbe z novim koronavirusom, s čimer se ta država uvršča na tretje mesto na svetu, za ZDA in Brazilijo. Doslej je za covidom-19 umrlo nekaj manj kot 7300 ljudi.