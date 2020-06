Še preden je na prizorišče v ugledni četrti Kifissia prišla policija, so se navijači, nekateri so po poročanju grških medijev nosili tudi nože, razkropili, tako da ni prišlo do aretacij, še posebej, ker na premoženju Giannakopoulosa ni bilo večje škode. Šestinštiridesetletni grški milijarder je bil v času napada doma in je incident v živo prenašal prek svojega instagrama. »Moja družina je v klub vložila več kot 450 milijonov evrov, pripeljali smo najboljše igralce in trenerje. Sit sem dejstva, da sem edini, ki vlagam v klub,« je dejal lastnik kluba na torkovi novinarski konferenci, potem ko je naznanil, da je košarkarski velikan na prodaj za 25 milijonov evrov.

Giannakopoulos, ki je svoje premoženje ustvaril v farmacevtski industriji in prek lastništva številnih medijev, je vodenje kluba prevzel leta 2012 od svojega očeta, v tem času pa je bil šestkrat grški državni prvak. Grško prvenstvo se je po preložitvah zaradi koronavirusne krize uradno predčasno končalo 21. maja, Panathianikos pa je osvojil nov naslov prvaka. Skupno ima Panathinaikos 38 naslovov grškega prvaka, šest zmag v evroligi in 19 grških pokalov.