V središču Aten je v četrtek zvečer potekalo več protestnih shodov, na katerih je po ocenah policije sodelovalo okoli 12.000 ljudi. Proti protestnikom, ki so se zbrali pred parlamentom, so policisti uporabili solzivec, potem ko je manjša skupina zamaskiranih nasilnežev začela metati zažigalne bombe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Opozicijska stranka Siriza trdi, da je policija proti protestnikom, ki so bili v veliki večini mirni, uporabila prekomerno silo.

Protesti so bili sicer sklicani že pred dnevi v pričakovanju novega zakona, ki ga je nato v četrtek potrdil parlament. K njim so pozvale levo usmerjene opozicijske stranke.

Policija bo lahko prepovedala protishode

Nova, strožja pravila med drugim določajo, da bo manjšim protestnim shodom odslej na ulicah pripadalo manj prostora, in dajejo policiji pravico, da določene shode - gre predvsem za t. i. protishode, sklicane kot odgovor na prej napovedane proteste - iz varnostnih razlogov prepove.

Grški premier Kiriakos Micotakis poudarja, da so nova pravila nujna, saj je treba urediti "na desetine manjših protestov", zaradi katerih so pogosto blokirana središča mest in posledično življenja ljudi v njih. Pogosto jih tudi spremlja vandalizem.

"Morajo obstajati pravila, tako da protesti ne bodo ovirali gibanja in dela ljudi ter življenja celotnih mest," je poudaril in dodal, da so te pravice "svete" - tako kot je tudi pravica do protestiranja, ki jo že od leta 1864 jamči grška ustava.

Poslanci so nato zakon v četrtek zvečer potrdili s 187 glasovi od skupno 288.

Zakon je sicer poleg leve opozicije, ki ga označuje za fašističen poskus utišanja kritikov, kritiziral tudi Amnesty International, saj naj ne bi bil v skladu z mednarodnimi določbami na področju človekovih pravic.