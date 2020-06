Tokrat imamo na voljo veliko časa. Pomembno je, da jedro ekipe že trenira in da lahko s posamezniki delamo individualno. Zaradi tega bodo napredovali in bodo boljši, kot so bili. O tem sem prepričan, saj tisti, ki poletja preživijo z reprezentancami, praktično nimajo nikoli časa za odpravljanje pomanjkljivosti. Sicer pa gledamo po trgu, analiziramo igralce in se veliko pogovarjamo. Vidimo, da se bodo proračuni tudi v večini preostalih klubov znižali zaradi posledic pandemije koronavirusa. Prepričan pa sem, da bomo sestavili kakovostno ekipo, ki bo konkurenčna v vseh tekmovanjih.

Značaj igralca je zame izredno pomemben. Seveda je treba gledati tudi na kakovost, a najraje imam tiste košarkarje, ki imajo delovne navade in se nikoli ne sprijaznijo s tistim, kar imajo, temveč želijo vedno še višje. Zato gledamo igralce, ki hočejo igrati v evroligi ali ligi NBA, nočemo pa tistih, ki bi radi sem prišli le po plačo. To bomo poskušali uresničiti. Ni pa lahko vedno zadeti. Pripeljati moramo še nekaj igralcev, a ne hitimo.

Sanjsko bi bilo, da bi imeli v moštvu dvanajst slovenskih košarkarjev. Nihče ne more igrati in garati za klub tako kot domači igralci. Poskušali bomo seveda pripeljati še kakšnega. Najbolj zanimiva sta mi Luka Dončić in Goran Dragić, a moramo biti realni. (smeh) Je nekaj takih, ki so za nas zanimivi, a imajo še pogodbe oziroma še igrajo. Počakali bomo na njih in jih poskušali pripeljati, nazadnje pa bomo izbrali še tujce.

Privilegij je, da imamo trenutno v moštvu že nekaj igralcev, tudi nosilcev, ki so Slovenci in imajo sedaj čas, da se dodobra spoznajo ter ustvarijo pravo kemijo. Ob tem lahko z njimi delamo tudi pri taktičnih osnovah. Tako bo lažje tudi kasneje, saj bodo lahko tistim, ki bodo prišli, pomagali in jih usmerjali na treningih. Na podoben način sem delal že tudi pri Primorski. Vedno smo namreč mesec dni po koncu sezone še trenirali, da so igralci lahko napredovali in izboljšali nekatere stvari.

Zagotovo bodo igralci poleti dobili nekaj prostega časa, a ne tako dolgega obdobja, kot bi ga v normalni situaciji. Pričakujem, da bomo v popolni postavi priprave na novo sezono začeli kakšna dva tedna prej kot po navadi.

Recimo, da smo pri okoli sedemdesetih odstotkih.

Zelo mi je težko. Izredno lepo obdobje sem preživel v Kopru. Začeli smo praktično iz nič, prišli pa daleč, a bi lahko še višje. Sem v stiku z ljudmi iz kluba in jim želim, da se poberejo in uredijo stvari. Za Slovenijo je pomembno, da ima še en ambiciozen klub.