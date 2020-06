Predsednik republike v boju s traktorsko gumo

Eva Irgl po seji na dež v trenirki

Rojstnodnevni mlaj iz nočnih mor

Mirko z delozloma še na ženozlom

Besede v mestu, še preden jih izbrišejo

Luka Dončić s Severino na poti

Pokoronski časi so v slovensko javnost prinesli številna pereča vprašanja, kot so o svobodi izražanja, socialni varnosti državljank in državljanov in kako po koroni spodbuditi okrevanje domačega gospodarstva. Predsednik države Borut Pahor pa nas sprašuje: »Ste že kdaj poskušali vleči traktorsko gumo po tartanu?« Nismo, gospod predsednik. Pahor, ki je vlečenje traktorske gume opisal kot sizifovo delo, je gumo očitno uporabil kot utež pri vajah za moč, veseli pa nas, da je tokrat telovadil podnevi in ni kolesaril sredi noči.Slovenski poslanci in poslanke so imeli v zadnjih tednih kar nekaj napornih, dolgih sej, ki so se zavlekle dolgo v noč. V tem času so nekateri skorajda jokali, kdo je zadremal, spet tretje, na primer Miho Kordiša, pa so dan po maratonski seji na domu s kavo obiskali novinarji televizije. Da je poleg vseh drugih tegob dela v parlamentu kdaj naporno tudi nošenje kostimov, pa je na svojem instagramu opozorila Eva Irgl, ki se je za konec tedna v trenirki in pelerini sprehodila po dežju. Ali si je na dlan zapisala, koga mora voliti, se na fotografiji ne vidi.Rojstnodnevni mlaji tradicionalno služijo označevanju kraja praznovanja okroglih obletnic oziroma kraja domovanja slavljenca ali slavljenke. Ko se tradicija dotakne mesta, mlaji kdaj dobijo obliko veleplakatov s šaljivimi napisi ali pa nas pričakajo v obliki svojevrstnih skulptur. Instagram profil rdmlaji zbira takšne in drugačne mlaje iz vse Slovenije, med njimi pa se je te dni znašel mlaj iz kraja Bezina, kjer so očitno slavljenca upodobili kot lutko in jo postavili ob cesto. Podatkov o tem, koliko prometnih nesreč je povzročila, nimamo, upamo pa, da je zabava uspela.Na profilu delozloma, kjer zbirajo tegobe in kršitve z delovnega mesta, je bil posebna »zvezda« delodajalec Mirko, ki je poleg pravil primerne poslovne komunikacije kršil tudi pravila slovnice in občasno delovno zakonodajo. Mirko se je očitno preselil še na en -zlom, in sicer na ženozlom, ki zbira seksistične in šovinistične izjave. Tokratni Mirko je svoji sogovornici skušal razložiti, da nadlegovanje šefa v lokalu ni problem, da je treba dati zgolj odpoved, in je problem s tem »rešen«, saj »libertarec Mirko« predpostavlja, da bo trg tako kot slovensko kulturo rešil tudi seksizem. Hehe. Lepa, Mirko.Obdobje karantene je za nekaj tednov izpraznilo mestna središča, s tem pa ponudilo tudi več priložnosti za ulično ustvarjanje. Ulice so zdaj sicer že polne ljudi, ustvarjalni zagon pa še ni pojenjal. Ker so mestne oblasti pri čiščenju, vsaj v Ljubljani, relativno ažurne, je tu profil Besede v mestu, ki beleži ulične zapise po slovenskih mestih, še preden jih izbrišejo ali prebarvajo. Tokrat so ujeli nov napis na trafiki na Tromostovju, ki je zadnje čase priljubljen kraj za grafite, avtorju pa se je očitno tako mudilo, da je v prvem delu zapisa »zajebu s fontom« in se je za to opravičil kar na isti steni.Čeprav po Sloveniji vreme ni nič kaj poletno, se je obdobje poletnih dopustov že začelo. Medtem ko nekateri čakajo na vavčerje, ki jih bodo lahko porabili za prenočitev v slovenskih turističnih destinacijah, vavčerja za svoj dopust zagotovo ne potrebuje Luka Dončić. Ta se sodeč po objavi v svojih zgodbah vozi po deževni Sloveniji v spremljavi Severinine skladbe Paloma Nera z albuma Dalmatinka, medtem ko se v pogledu skozi vetrobransko steklo menjava zaporedje klasičnih slovenskih dvokapnic in kozolcev. Očitno je, da komaj čaka, da se začne dopust v Dalmaciji.