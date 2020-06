Šibeniška policija je ovadila Thompsona zaradi dveh koncertnih izvedb sporne pesmi leta 2016. Opisali so, da je Thompson na začetku pesmi vzklikal »Za dom«, nato je počakal, da so obiskovalci odgovorili s »Spremni«, kar je nato za njimi ponovil tudi sam. Pojasnila je, da je Thompson na ta način zavestno in namerno spodbujal sovraštvo na podlagi narodne in verske pripadnosti, saj gre za sporni pozdrav iz časov ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH) in velja za simbol rasistične ideologije.

Sodišče za prekrške v Šibeniku je konec lanskega leta odločilo, da Thompson s takšnimi nastopi ni storil prekrška zoper javni red in mir. V podobnih primerih so druga hrvaška sodišča v preteklih letih različno odločala o spornih izvedbah Perkovićeve pesmi, ki je nastala med vojno na Hrvaškem. Thompson je iz vasi Čavoglave, ki je bila na frontni črti v spopadih s Srbi z območja Knina.

Visoko hrvaško sodišče za prekrške je v začetku junija pritrdilo presoji šibeniških kolegov. Njihovo pravno mnenje naj bi postalo smerokaz tudi za morebitne podobne primere, ki so povezani s spornim uvodnim vzklikom v Perkovićevi pesmi. Številni Thompsonovi oboževalci so pozdravili odločitev sodišča.

Šibeniška policija je sedaj napovedala, da bodo v sodelovanju z državnim tožilstvom na hrvaškem vrhovnem sodišču zahtevali izredni pravni ukrep zaščite zakonitosti, je danes poročal Jutarnji list. Če bo državno tožilstvo sprožilo postopek, vrhovno sodišče pa bo zahtevo sprejelo kot utemeljeno, bodo razveljavili tudi odločitev visokega sodišča za prekrške, dodaja časnik.

Navaja tudi podrobnosti iz razlage sodišča za prekrške. Med drugim so izpostavili, da gre za avtorsko pesem, ki je registrirana pri hrvaškem društvu skladateljev, ter da pevec redno prejema tudi nadomestilo za avtorske pravice. Menijo, da pesem ni povezana z ustaškim režimom, temveč z nedavno vojno na Hrvaškem ter da pevec med izvedbo ni kalil javnega reda in miru. Na koncertih je »prevladovalo pozitivno vzdušje«, ni bilo ene same pritožbe državljanov, so še zapisali.

Predsednik hrvaškega vrhovnega sodišča Đuro Sessa je v začetku junija novinarjem dejal, da ne more komentirati odločitve visokega sodišča za prekrške, ker bi primer lahko končal na vrhovnem sodišču.

Po odločitvi visokega sodišča za prekrške se je oglasilo tudi hrvaško ustavno sodišče, ki je znova opozorilo, da je »Za dom spremni« nedvomno ustaško geslo, ki je v nasprotju s temeljnimi določili hrvaške ustave.

Napovedani Thompsonov nastop v Mariboru pa je razburil politične strasti tudi v Sloveniji. Opozicijske stranke SD, LMŠ, Levica in SAB so v torek vložile interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa tudi zaradi odločitve ministrstva, ki omogoča Thompsonov koncert. Medtem je Thompson na Facebooku sporočil, da zaradi stanja, ki je posledica novega koronavirusa, zaenkrat ne more načrtovati koncerta v Mariboru, a bo to vsekakor storil ko bo možno.