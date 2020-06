Manchester je zdaj pred več kot petimi desetletji na Wembleyju v finalu evropskega pokala s 4:1 ugnal Benfico iz Lizbone, ob irskem branilcu pa sta bila takrat v ekipi tudi slavna George Best in Bobby Charlton. Irec je v Manchester prestopil leta 1960 iz domačega Busbyja, takrat pa so Angleži zanj odšteli 5000 britanskih funtov (5600 evrov). S klubom, za katerega je dosegel vsega dva gola, je v 13 letih osvojil dve angleški prvenstvi (1965 in 1967), v sezoni 1962/63 pa tudi pokal FA.

Dunne je nogomet sicer začel igrati pri Shelbourneu v domačem Dublinu. Po letu 1973 je igral tudi za Bolton, kariero pa je končal leta 1979 v ZDA pri ekipi Detroit Express. S svojimi nastopi v Manchestru se je Dunne vpisal tudi v zgodovino kluba. Za United je odigral 535 tekem, več nastopov od njega so zbrali le Ryan Giggs, Bobby Charlton, Paul Scholes, Bill Foulkes, Gary Neville, Wayne Rooney in Alex Stepney.