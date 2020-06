S tremi goli na pripravljalni tekmi proti Bravu je namignil, da je lahko pomemben adut Maribora v lovu za naslov prvaka, z odločilnim golom v Domžalah za zmago vijoličastih z 2:1 pa je to vlogo tudi upravičil. Gol Rudija Požega Vancaša je bil prava mojstrovina. Po podaji Amirja Derviševića v kazenski prostor je iz ritma uspešno vrgel Matica Finka in s silovitim, a natančnim strelom posnel pajčevino z domžalskih vrat.

Šestindvajsetletnik je po lanskem prihodu iz Celja v Maribor za rekordni znesek slovel predvsem kot izvrsten podajalec, saj je z osmimi podajami drugi asistent slovenskega prvenstva. Pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića, ki ga je postavil na njemu ljubo levo krilo, pa se je Novomeščanu odprlo tudi v strelskem smislu. »Po prekršku nad Cretujem pred domžalskim golom so vsi zahtevali enajstmetrovko, a na srečo se je žoga odbila do mene in sem izkoristil priložnost. Prvič, odkar sem v Mariboru, smo poraz spremenili v zmago,« je po tekmi povedal zmagovalec v glasovanju za Dnevnikovega najboljšega igralca 26. kroga v prvi slovenski ligi Rudi Požeg Vancaš.

Na drugem mestu je pristal napadalec Celja Mitja Lotrič, ki je v skupnem seštevku prehitel doslej vodilnega Rok Kronavetra, tretje mesto pa je po dveh doseženih zadetkih na gostovanju v Sežani pripadlo Luki Menalu iz Olimpije.