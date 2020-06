Nogometaši Olimpije so nadaljevanje slovenskega prvenstva odprli z visoko zmago 3:0 na gostovanju v Sežani, s čimer so ohranili pet točk prednosti pred drugouvrščenim Celjem. Ljubljančani po treh mesecih nenačrtovanega premora niso navdušili z igro, a so bili zelo učinkoviti, da so zanesljivo ugnali novinca v prvi ligi, ki lahko obžaluje številne zapravljene priložnosti.

Olimpija se je na Primorskem predstavila z novim kapetanom, ki je postal izkušeni vezist Tomislav Tomić. Kapetanski trak mu je predal vratar Nejc Vidmar, medtem ko se je v začetni enajsterici prvič znašel sedemnajstletni vezist Enrik Ostrc in navdušil z evrogolom. Čeprav nogometni stadioni po koncu epidemije ostajajo zaprti za gledalce, so se navijači v skromnem številu zbrali za ograjo. V Sežano je pripotovala tudi manjša navijaška skupina Green Dragons, ki je popestrila dogajanje z dimno zaveso.

Ljubljančani so imeli terensko premoč, a po dolgem premoru niso uspeli razviti prepoznavne igre. Ko so sežanski nogometaši postajali vse nevarnejši, je Olimpija povedla po hitro dosojeni enajstmetrovki po prekršku nad Stefanom Savićem. Sežanci so protestirali pri glavnem sodniku Bojanu Mertiku, ki je nekaj minut pred tem spregledal prekršek nad domačim napadalcem Louisom Bongonguijem v kazenskem prostoru Olimpije. Ljubljančane je v vodstvo popeljal Luka Menalo. Raven igre je v drugem polčasu padla, trenerja sta začela posegati po menjavah, do izraza pa je prišla individualna kakovost vodilnega prvoligaša. Odločitev o zmagovalcu je padla v 64. minuti, ko je debitant Enrik Ostrc zablestel s sijajnim zadetkom po strelu z okoli tridesetih metrov, visoko zmago Olimpije pa je z drugim golom na tekmi potrdil Menalo. Tabor je dvakrat zatresel okvir vrat, vratar Vidmar pa je s tremi uspešnimi posredovanji ohranil nedotaknjeno mrežo.

Premiera 26. kroga je v petek uspela Muri, ki je s 3:1 slavila v Kidričevem, Celjani pa so z 2:0 ugnali zadnjeuvrščeni Rudar. Jutri ob 18. uri se bosta v Šiški pomerila Bravo in Triglav, mikavna tekma pa se obeta ob 20.30 ob Kamniški Bistrici, kjer bodo Domžale gostile Maribor.

Tabor Sežana – Olimpija 0:3 (0:1) * Stadion Rajka Štolfe, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Vukan in Smej. * Strelci: 0:1 Menalo (29/11 m), 0:2 Ostrc (65), 0:3 Menalo (86). * CB 24 Tabor Sežana: Šugić, Ristić, Azinović, Serge, Krivičić (od 79. Mihaljević), Zebić, Salkić (od 71. Laukžemis), Kouao, Stevanović, Bongongui (od 79. Stančič), M. Babić (od 75. Sever). * Olimpija: Vidmar, Boakye, Jurčević (od 89. Andrejašič), Samardžić, Kamy, Tomić, Ostrc (od 77. Elšnik), Savić, Bezjak (od 60. Kapun), Menalo, Vukušić. * Rumeni kartoni: Kouao, Ristić, Salkić, Bongongui; Jurčević.