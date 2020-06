Sodniki v večini evropskih lig so v koronskih pravilih dobili navodila, da morajo kaznovati z rumenim kartonom vsak pljunek igralca na zelenico ali vsako objemanje po dosegu zadetka. Španski delivci pravice se zavedajo, da je pljuvanje skorajda ukoreninjeno v naravo nogometašev in da večina to dela povsem avtomatično. Podobno velja tudi za objeme in čestitke ob zadetkih, zaradi česar bodo do takšnega početja prizanesljivi. Nemška bundesliga, kjer so po pandemiji novega koronavirusa odigrali že tri kroge, je pokazala, da se igralci zavedajo svojih obveznosti in da lahko ob nekaterih izjemah spoštujejo tudi ta nova pravila. V Nemčiji opažajo, da igralci zdaj manj pljuvajo po igrišču, prav tako pa so že iznašli drugačne proslave zadetkov.

Tudi v Španiji bodo igralci na klopi ločeni od tehničnega osebja. Trenerji in ostali člani strokovnega vodstva bodo sedeli na klopi, igralci pa bodo morali na tribuni spoštovati medsebojno razdaljo. Prav tako pred začetkom tekme ne bo rokovanja med ekipama oziroma tradicionalnega stiska rok med kapetanoma in sodniki. V novih pokoronskih pravilih je tudi možnost petih menjav (prej tri) in razširitev klopi na 23 igralcev (prej 18), kot je to običajno na velikih reprezentančnih tekmovanjih.

Špansko prvenstvo se bo nadaljevalo brez gledalcev na tribunah, a glede na razvoj pandemije večina klubov pričakuje, da se bo tekmovanje 19. julija zaključilo z občinstvom. Predsednik la lige Javier je za televizijsko postajo Movistar+ izjavil, da se bodo tribune odpirale za gledalce glede na stanje v pokrajini. Če bo španska vlada določeno pokrajino sprostila ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, bodo v to všteta tudi nogometna prizorišča.

V tekmovalnem smislu se bosta v preostalih enajstih krogih za prvo mesto udarila Barcelona in Real Madrid. Katalonci imajo dve točki prednosti, tretjeuvrščena Sevilla pa za Realom Madridom zaostaja že devet točk.