Analiza neodvisnih strokovnjakov kaže, da je 20 klubov v elitnem angleškem nogometu skupaj doseglo izgubo kljub rekordnim prihodkom v višini 5,15 milijarde funtov (5,8 milijarde evrov). Finančni vpliv covida-19 bo velik, tudi če bodo načrti za konec zdajšnje sezone za pred gledalci zaprtimi vrati potekali brez težav. Klubom najelitnejšega ranga angleškega nogometa grozijo velike finančne posledice, kajti distributerji televizijskih in medijskih pravic zahtevajo rabat v višini 330 milijonov funtov (370 milijonov evrov), ker načrtovanih in že dogovorjenih tekem ni bilo mogoče izpeljati v skladu s pogodbo.

Za nameček pa se klubom obeta še dodatnih 126 milijonov funtov (141,5 milijona evrov) primanjkljaja z naslova prodaje izdelkov, vip-aranžmajev in vstopnic na vsaki od tekem, ki bodo brez gledalcev na tribunah in torej tudi brez finančnega priliva.

»Virus covid-19 ni vzrok nogometnih finančnih težav. Je zgolj pospeševalec tega, kar so naši podatki zelo jasno in zelo pravilno opredelili kot veliko dolgoročnejšo težavo,« je dejal direktor Vysyblea Roger Bell, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Številke za sezono 2018/19 so tiste, ki so moteče, in skrb zbujajoči finančni izidi angleških nogometnih divizij v članskih kategorijah kažejo na globlje težave s celotnim finančnim modelom,« je čisto vino nalil finančni analitik.

Stroški plač klubov premier league so se zvišali na 3,12 milijarde funtov, oziroma na 3,5 milijarde evrov. Klub iz Liverpoola Everton je objavil visoko izgubo v višini 111 milijonov funtov (125 milijonov evrov), Chelseaju pa se ni uspelo uvrstiti v ligo prvakov. Modri so zgolj zaradi tega izgubili 96 milijonov funtov.

Toda najbolj skrb zbujajoče znamenje za prihodnje finančno zdravje lige prihaja iz Tottenhama. Spurs so v sezoni 2018/19 zaslužili 68,6 milijona funtov (77 milijonov evrov) – najvišji ligaški dobiček na krilih poti do finala lige prvakov, v katerem so izgubili proti Liverpoolu. Toda londonski klub je prejšnji teden sporočil, da si je pri Banki Anglije sposodil 175 milijonov funtov (197 milijona evrov).

»Naši podatki nenehno dokazujejo, da je nogomet sam največji krivec svoje lastne nesreče s prekomernim zanašanjem na TV-prihodke, z razmerjem med stroški in prihodki za zaposlene, ki redno presegajo varne meje delovanja (evropska zveza Uefa priporoča 70 odstotkov), in neuspehom prepoznati ključno finančno dinamiko in trende,« je dodal Bell.

Gospodarski obeti za angleško drugo ligo so prav tako zelo klavrni. Štirje klubi angleškega championshipa še niso izdali svojih finančnih poročil za leto 2019, za premier league po kakovosti druga raven angleškega nogometa je doslej napovedala gospodarsko izgubo v višini 307 milijonov funtov (355 milijonov evrov).

Končna poslovna izguba vseh 24 klubov prvenstva EFL naj bi znašala najmanj 400 milijonov evrov.