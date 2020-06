»Ameriška nogometna liga priznava, da je bila v zmoti, ko v preteklosti ni prisluhnila športnikom in jih ni podprla pri mirnih protestih. Verjamemo v to, da življenja temnopoltih štejejo,« je podporo boja proti rasizmu v imenu lige NFL izrazil komisar Goodell. Ob tem je prvi mož ameriškega nogometa izrekel sožalje družinam Georgea Floyda, Breonne Taylor, Ahmauda Arberyja in drugim, ki so zaradi policijskega nasilja izgubili svoje bližnje. Uradno sporočilo vodstva je sicer prišlo pozno, saj na ameriških tleh že več kot teden dni spremljamo obsežne civilne proteste. Za povrh je odziv odgovor na izrecen poziv več kot ducata nogometašev, ki so se v sporočilu na družbenih omrežjih spraševali »kaj pa, če bi bil jaz George Floyd?« in od vodstva zahtevali, naj jasno obsodi »rasizem in sistemsko zatiranje temnopoltih«.

V izjavi vodstva lige zanimivo ni zaslediti omembe Colina Kaepernicka, ki je leta 2016 kot podajalec ekipe San Francisco 49ers prvi s klečanjem med igranjem himne protestiral proti rasni neenakopravnosti in policijskemu nasilju nad temnopoltimi, del ameriške javnosti pa je to videl kot nespoštovanje državnih simbolov. S športniki in vodstvom lige je takrat ostro obračunal Donald Trump, lastnike ekip pa pozival, naj odpustijo igralce, ki bi se med ameriško himno odločili protestirati. Trumpu, ki v zadnjem obdobju izgublja javno podporo, njegove objave zaradi pozivov k nasilju sta se odločila moderirati twitter in snapchat, še naprej ni jasno, da so bolj kot zastava in himna pomembni ljudje in njihove pravice. Ameriški predsednik je bil nedavno oster tudi do svetlopoltega podajalca moštva New Orleans Saints Drew Breesa, ki je proteste s klečanjem najprej označil za nespoštljive, kmalu zatem pa se za svoje besede opravičil.

Kaepernick je sicer zaradi politične gonje izgubil službo, saj ga kot javno zaznamovanega posameznika klubi niso želeli v svojih vrstah. Liga je tudi ob grožnjah ukinitve davčnih olajšav svoje nenačelno postopanje opravičevala, rekoč, da dogajanje okoli protestov »zmanjšuje povezovalno moč ameriškega nogometa«. Dve leti kasneje je bil Kaepernick znova na tnalu, ko ga je podjetje Nike postavilo v središče svoje reklamne kampanje s pripisom »Verjemi v nekaj, čeprav s tem tvegaš vse«. Nekateri Američani so takrat slogan Just Do It prekrstili v Just Burn It in zažigali športno opremo podjetja. V luči nedavnega dogajanja pa je njegova simbolna gesta prestopila stadione ameriškega nogometa, saj številni protestniki po svetu v znak boja za bolj pravično družbo na ulicah klečijo ali ležijo pred pomembnimi institucijami.