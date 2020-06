"Ta teden je bil pretresljiv iz mnogo razlogov. Moramo priznati, da rasizem in brutalnost v tej državi obstajata že dolgo - a to NIKOLI ni v redu," je po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina zapisala zvezdnica serije Prijatelji na svojem profilu na Instagramu.

Kot piše časnik Mail, se je odločila za zajetno donacijo organizaciji, s katero "najbolj deli občutke, potem ko jo je globoko prizadela nepravična smrt Georgea Floyda".

Gibanje Črna življenja štejejo je dobilo zalet po smrti 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda 25. maja v Minneapolisu. Umrl je potem, ko mu je policist Derek Chauvin skoraj devet minut pritiskal s kolenom na vrat in ga zadušil. Posnetek umora je ogorčil ameriško javnost in sprožil množične proteste, ki jih je uvodoma zaznamovalo tudi uničevanje lastnine in ropanje.