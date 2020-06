Za aktualne prvake lige NFL Kansas City Chiefs se sezona začne čez natanko 80 dni, a kot opozarja eden glavnih svetovalcev ameriškega predsednika Donalda Trumpa v času pandemije koronavirusa, Anthony Fauci, obstaja precejšnja verjetnost, da vodstvo lige igralcem ne bo moglo zagotoviti varnih zdravstvenih pogojev za igro.

Četudi imajo klubi v ligi NFL sedaj premor, pa so že občutili posledice virusa. V prvi vrsti zaradi ukrepov niso mogli organizirati letošnjega nabora v Las Vegasu, zato ga je vodstvo izvedlo kar preko spleta v kleti komisarja lige Rogerja Goodella. Po besedah Faucija pa utegnejo biti zapleti v prihodnjih mesecih še veliko večji. »Če igralci ne bodo živeli v balonu, izolirani od skupnosti in vsakodnevno opravljali teste, bo to jesen zelo težko igrati ameriški nogomet. Prav tako obstaja možnost drugega vala okužb, ki bi jih za nameček lahko spremljala še predvidljiva vsakoletna sezona gripe. Zna se zgoditi, da to sezono ne bo nič z ameriškim nogometom,« je za CNN dejal direktor ameriškega državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni.

Ta teden so sicer ameriški mediji poročali, da se je s koronavirusom okužilo več nogometašev Houston Texans in Dallas Cowboys, vključno z zvezdnikom Ezekielom Elliottom. »Zavedamo se, da smo pred zahtevno nalogo. Če bo treba, se bomo dodatno prilagodili, da bomo med pripravami na novo sezono zadostili javnim zdravstvenim standardom,« pa se je na besede Faucija odzval vodja zdravstvenega osebja lige NFL Allen Sills.