Na berlinskem Aleksandrovem trgu se je po navedbah policije zbralo okoli 15.000 ljudi, čeprav je policija že 45 minut po začetku začela pozivati ljudi prek Twitterja, naj več ne prihajajo na trg, ker je bil ta po njeni oceni "poln".

Shod so po nekaj urah zaključili organizatorji, kasneje pa so protestniki v bližini postaje na Aleksandrovem trgu metali kamne in steklenice na policiste, ki so pridržali moškega, ker je poškodoval policijsko vozilo.

Skupno je bilo pridržanih 93 ljudi, med drugim zaradi motenja posesti, upiranja, napada na uradno osebo ali nespoštovanja ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi epidemije novega koronavirusa. Policisti so protestnike med shodom pozivali, naj upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo, nosijo zaščitne maske in se premaknejo v sosednje ulice, da ne bo preveč ljudi na kupu.

Od okoli 800 policistov na terenu jih je bilo 28 poškodovanih, od tega so trije potrebovali bolnišnično oskrbo, je danes po navedbah nemške tiskovne agencije dpa še sporočila policija.

Protestniki so bili večinoma oblečeni v temna oblačila in nosili transparente v podporo gibanju proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ki je vzniknilo v ZDA po smrti 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda 25. maja v Minneapolisu. Protestniki so obstali v tišini 8 minut in 46 sekund, kolikor je trajalo policistovo klečanje na Floydovem vratu.