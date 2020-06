To bi bila tudi norma (66,00 m) lanskega evropskega prvaka za mlajše člane za olimpijske igre v Tokiu, ki so bile z letošnjega leta prestavljene na naslednje. Vendar pa je Svetovna atletika že 7. aprila objavila, da čas med 4. aprilom in 30. novembrom ne bo štel kot kvalifikacijsko obdobje za OI v japonski prestolnici. Dosežek 21-letnega Čeha je visoke mednarodne vrednosti, saj je 67,05 m vrgel Nemec Daniel Jasinski za bron na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu De Janeiru. Za bron na lanskem svetovnem prvenstvu je bilo treba vreči 66,82 m, za srebro pa le 12 cm več.

Čeh, z 2,06 m je eden najvišjih atletov na svetu, je z izjemnim metom v drugi seriji tudi precej izboljšal svoj osebni rekord; 63,82 m je vrgel lani na Švedskem, kjer je osvojil evropsko zlato v kategoriji do 23 let. »V drugi seriji mi je uspel vrhunski met, zelo sem vesel, kar težko tole strnem ... Že med izmetom sem občutil, da bo šlo zelo daleč. A da bo met tako dolg, tega pač ne. Mislil sem, da bo šlo tam nekje do 64 m, prek 66 m, tega pa si nisem predstavljal. Neprecenljivo, izjemen občutek,« se je smejalo Čehu. Takoj po rekordnem metu je šel do trenerja Gorazda Rajherja. »Ni česa posebnega rekel, le vesel je bil.«

»Tak izjemen športnik ne nastane čez noč, skozi leta se gradi, korak za korakom, z vzponi in padci, ki te ne smejo ustaviti. Ne bi izpostavljal, da Čeha štejejo med največje talente atletike pri nas, je velik up, tu je ob njem še kdo. A dejstvo je, da ima potencial, da naredimo korake naprej. Upam, da bomo deležni tudi ustrezne podpore,« je kasneje med drugim dejal Rajher.

V metu kladiva sta zmagala Nejc Pleško (70,27 m) in Barbara Špiler (64,44 m). Jan Emberšič je lažje, pet kilogramsko kladivo vrgel 71,05 m, kar je nov slovenski rekord do 18 let, z 69,49 m mu je tesno sledil Jakob Urbanč (69,49 m).