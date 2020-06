Prihodnji konec tedna, 13. junija, se bo v Slovenski Bistrici začela atletska liga, ki zaradi pandemije koronavirusa vsaj na prvih dveh mitingih ne bo mednarodna. Liga, na novo imenovana po sponzorju Telekomu, bo štela šest tekem. Maribor bo gostil atlete 23. junija, Ljubljana 16. julija, zaključek pa bo v Novem mestu 2. septembra. Za skupni seštevek bodo šteli še tekmovanji za atletski pokal Slovenije, ki bo v Ljubljani 4. in 5. julija, ter državno prvenstvo v Celju (25. in 26. julija).

Lanska skupna zmagovalca atletske lige sta bila Maja Mihalinec med atletinjami in Nejc Pleško med atleti. »Lani sem imela zelo uspešno tekmovalno leto, dobro formo pa sem prenesla tudi v zimsko sezono. Žal se je zaradi pandemije koronavirusa zgodilo, kot se je, tako da nisem mogla nastopiti na vrhuncu dvoranske sezone. Tudi priprave na novo sezono so sprva potekale zelo dobro, dokler si nisem poškodovala tetive. Zato sem trenutno s treningi kakšen mesec v zaostanku. Na mitingu v Slovenski Bistrici še ne bom nastopila, upam pa, da se bom ligi priključila v Mariboru,« je svoje trenutno stanje pripravljenosti opisala Maja Mihalinec. Najboljša slovenska sprinterka obljublja, da se bo potrudila, da bo tudi letos skupna zmagovalka mednarodne lige.

»Hvaležen sem Atletski zvezi Slovenije, da je razpisala ligo, saj bi se bilo v nasprotnem primeru težko motivirati. Moj glavni cilj so olimpijske igre prihodnje leto, tekme v Sloveniji pa bodo zelo dobrodošle, saj bom lahko zadržal tekmovalni ritem. Atletska liga pomeni, da v tej sezoni ne bomo imeli le vaških tekem,« pravi metalec kladiva Nejc Pleško.

Predsednik strokovnega sveta AZS Vladimir Kevo je navdušen, kot se je izrazil, »da se končno začenja atletska sezona«. Nekdanji trener olimpijskega zmagovalca Primoža Kozmusa se je zahvalil štirim slovenskim organizatorjem, da so priskočili na pomoč zvezi, ki bo vsem pomagala z denarnim skladom. »Vprašanje je, koliko bodo lahko slovenski atleti v tej sezoni sploh tekmovali v tujini. Zato so še toliko pomembnejša domača tekmovanja. Upam, da se bodo tekem res udeleževali vsi najboljši slovenski atleti ter da bodo lahko vsaj od 1. julija na mitingih tudi gledalci,« si želi Kevo. Slovenska rekorderka v troskoku Marija Šestak, ki zadnja leta opravlja vlogo tiskovne predstavnice AZS, nam je odgovorila, da so si na atletski zvezi neuspešno prizadevali, da bi našli organizatorja tudi avgusta, ko v koledarju ne bo nobenega velikega članskega tekmovanja.

Nagradni sklad atletske lige bo znašal 31.500 evrov. Na štirih mitingih bo nagrajenih po najboljših osem atletov in atletinj po tablicah Mednarodne atletske organizacije. Najboljši rezultat bo atletu prinesel 600 evrov, osmi pa bo prejel 100 evrov. Na atletskem pokalu Slovenije in državnem prvenstvu denarnih nagrad ne bo, imajo pa slovenski atleti v pogodbi z AZS zapisano, da se morajo udeležiti obeh tekem. Skupna zmagovalca mednarodne lige bosta prejela po 2000 evrov, druga po 1500 evrov, tretja po 1000 evrov, četrta po 750 in peta po 500 evrov.