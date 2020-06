»Nastop je bil zelo dober. Bil je zelo močan veter s strani, a so mi kljub temu uspeli dobri meti in sem zelo zadovoljen. Že v prvi seriji sem povedel z veliko prednostjo in to mi je dalo še dodatno spodbudo. Dober občutek je, ker sem prvič premagal takega zvezdnika. Na 65 m sem bil konstanten, nato pa sem presegel še 67 m, res sem vesel.« je povedal Čeh.

Po seriji izjemnih dosežkov na domačih tleh je Čeh prvi letošnji miting na tujem v poletni sezoni začel z 65,67 m in za skoraj pet metrov in pol ugnal Weisshaidingerja (60,18 m). Slednji se je v drugi seriji slovenskemu rekorderju (65,05 m) zelo približal, saj je vrgel 64,27 m.

V tretji seriji brez izida Enaindvajsetletni Čeh je v tretji seriji ostal brez izida, Weisshaidinger pa je z 63,45 m ostal drugi. Drugo polovico tekme je slovenski rekorder začel z izboljšano daljavo dneva, namerili so mu 65,68 m, in prednost pred Avstrijcem, ki je prestopil, še nekoliko povečal. Weisshaidinger tudi v peti seriji ni imel veljavnega dosežka, Čeh pa je bil še boljši kot v prejšnjem poskusu s 67,19 m. Slovenski rekorder je zaključil tekmo z 65,09 m in potrdil lepo zmago; avstrijski tekmec pa je tretjič v nizu prestopil. Čeh je s tem nadaljeval izjemne predstave v poletni sezoni; v Mariboru je 23. junija na prejšnji tekmi zmogel 68,75 m, kar je bil nov državni rekord in je še vedno tretji najboljši izid na svetu v tej sezoni. Pred njim sta po izidih sezone le aktualni svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (70,25 m) in Jamajčan Fedrick Dacres (69,67 m), svetovni podprvak.