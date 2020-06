Jure Grkman (Kamnik) je na 300 m brez težav z več kot sekundo naskoka ugnal vse tekmece (33,04).

Na 200 m je bil drugi Lovro Mesec Košir (Mass, 21,19) in tudi ni zelo veliko zaostal za Janežičem, tretji je bil Rok Kocina (Gorica, 21,98). Janežič, član celjskega Kladivarja, je na svoji prvi tekmi v sezoni v nastopi v disciplini, v kateri sicer ne teče na velikih tekmovanjih, in za slabe pol sekunde zaostal za slovenskim rekordom (20,47) Matica Osovnikarja iz leta 2004.

"Zelo sem zadovoljen, nisem bil daleč niti od osebnega rekorda 20,60. Mogoče zadnji dve sezoni nista bili najboljši in sem bil že malo skeptičen pred to tretjo v nizu. Nisem poškodovan, sem v dobri formi, to lahko rečem po prvem nastopu, gotovo pa še ne v želeni. S tekmami se bo sedaj bo le še vzpenjala. Lažje bo, ker se je prva tekma končala z dobrim izidom. Na treningih smo delali v pravi smeri," je dejal Janežič.

Najboljši slovenski atlet zadnjih sezon bo naslednjič tekmoval prihodnjo soboto v Slovenski Bistrici, kjer bo po napovedih nastopila tudi večina drugih najboljših Slovenk in Slovencev z izjemo Maje Mihalinec.

"Cilj je bil dober čas na 200 m. Tekla sem dobro in sem zadovoljna, to je bila moja prva tekma po skoraj letu dni, ker sem izpustila zimsko sezono. Ker ni nobene velike tekme v tej poletni sezoni, bo to težava, ampak bom skušala izboljševati osebne rekorde," je pojasnila Horvatova. Rekorderka na 400 m je bila na pol stadionskega kroga v cilju 34 stotink pred Zalo Istenič (Mass, 24,28).

Zupinova (Velenje), rekord države ima na 400 m ovire in na 300 m, je bila več kot pol sekunde pred tekmicami, druga je bila Maja Pogorevc (38,32). Najhitreje na 300 m (36,77) je Zupinova doslej tekla pred slabimi tremi leti v Domžalah, v Radovljici pa je prejšnji vikend začela sezono na 400 m ovire (1:00,85).

"Bolj vesela po današnjem nastopu sem bila po prvem pred tednom dni. Na 100 m se mi pozna, nismo na treningih še delali na hitrostni vzdržljivosti. A sem po teku na 300 zadovoljna. Le zadnjih 100 m bi morala bolj paziti na tehniko, preveč sem bila naprej s telesom in potem ne odrivam pravilno," je pojasnila Zupinova.

Slovenski rekorder na 800 m Rudolf, rekord iz leta 2016 ima tudi v neolimpijski razdalji 600 m (1:15,49). Za tem časom je Član ljubljanskega Massa tokrat zaostal dobro sekundo in za malo maj kot dve ugnal vse tekmece.

"Zadovoljen sem, če bi imel še kakšnega tekača za narekovanje ritma ali močnejšo konkurenco, bi tekel rekord. A sem od 300 m naprej tekel sam. To je dober začetek sezone, ki pa bo posebna. Sam sedaj odhajam na Finsko, kjer je moja boljša polovica Aino, slab mesec dni bom tam. Domov bom prišel, da bom nastopil na atletskem pokalu in državnem prvenstvu, avgusta pa pričakujem že močne mednarodne mitinge tudi na 800 m," je pojasnil Rudolf.

Miting v gorenjski prestolnici je bil posvečen pokojnemu trenerju Dobrivoju Vučkoviću; na njem so sicer nastopili večinoma tekmovalci v mlajših kategorijah, skupaj je bilo skoraj 1000 nastopajočih.