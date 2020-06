Konec tedna, ko naj bi bila v Parizu na sporedu velika finala Rolanda Garrosa, se je v Lukovici pisala zgodovina slovenskega tenisa. Bi Rafael Nadal dvanajstič postal peščeni kralj? Bi Španca s prestola izrinil Novak Đoković? Vprašanje bo morda dobilo odgovor oktobra, morda šele prihodnje leto. Realnost je drugačna. Prvič v zgodovini so bili na enem mestu zbrani vsi najboljši slovenski igralci in igralke. Ime dobrodelne prireditve Pokal Mime Jaušovec je bilo na mestu, prva dama slovenskega tenisa pa počaščena. Organizacija je bila vrhunska, vzdušje sijajno. Sproščeno in pozitivno, v igralnem kompleksu ŠCU Lukovica pa tudi tekmovalno. Ekipi Vzhoda in Zahoda, ki sta ju vodila kapetana Robi Cokan in Miha Mlakar, sta tekmovanje vzeli resno. »Koronski« tenis sicer ni bil najkakovostnejši, a na trenutke atraktiven in razburljiv. Ker je turnir zaprt za javnost, je bila slaba plat le pokritost televizijskega programa Sportklub, ki je vse dvoboje sicer prenašal, spremljali pa so jih lahko le naročniki Telemacha.

Pomembno le, da je, kot je Mima Jaušovec ne zamudi nobenega Rolanda Garrosa. Zmagovalka med posameznicami pred 43 leti ima v Parizu status legende. Nihče si ni predstavljal, da bo prvo junijsko nedeljo namesto v dvomilijonski francoski prestolnici v Lukovici, občini z okrog 5000 prebivalci. »S tem nimam težav. Takšna je trenutna realnost. V življenju ne delam razlik. Tudi med Lukovico in Parizom ne. Vesela sem, da sem na mestu, kjer se piše zgodovina slovenskega tenisa. Žal manjka le Katarina Srebotnik, a jo preveč boli rama, da bi lahko igrala,« je bila nasmejana Mima Jaušovec. Ni polemizirala, da je pokal z njenim imenom nastal na pobudo slovenskih igralcev in ne Teniške zveze Slovenije. »Pomembno je, da je tako, kot je. Upam, da bo pokal postal tradicionalen in da se ga bodo vselej radi udeleževali najboljši slovenski igralci,« odgovarja Mariborčanka. Blaž Rola je včeraj odčital teniško lekcijo soimenjaku Kavčiču in ga v tretjem medsebojnem dvoboju prvič premagal. Naključje ali ne, za Blaža Rolo kondicijsko skrbi vrhunski atletski trener Srđan Đorđević, ki si je pozorno ogledal dvoboje Ptujčana. »Včeraj sem bil na atletskem mitingu v Kranju, konec tega tedna grem na atletski miting v Slovensko Bistrico, potem pa si bom ogledal teniški turnir v Beogradu z Novakom Đokovićem,« pravi Srđan Đorđević. »Ponesla me je odlična atmosfera, igral sem dobro. Kot veste, obožujem ekipno vzdušje in sem vselej med najglasnejšimi navijači svoje ekipe. Dogajanje v Lukovici je pravi teniški praznik in užitek,« navdušeno opisuje Blaž Rola.

Nasveti Robija Cokana koristili, a ne Kaji Juvan Najzanimivejši dvoboj prvih dveh dni je potekal v soboto zvečer, ko sta Aljaž Bedene in Kaja Juvan v podaljšani igri tretjega niza z 11:9 premagala Blaža Rolo in Polono Hercog. Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene je šele drugič v karieri igral med mešanimi dvojicami, užival in boril pa se je, kot bi šlo sila zares. Najboljša slovenska igralka Polona Hercog je včeraj proti Dalili Jakupović prvi dve igri sicer izgubila, v nadaljevanju pa jih je dobila osem zapored. Dvoboj smo si ogledali na tribuni z njenim trenerjem Željkom Krajanom, ki nam je z veseljem odgovarjal na vse opazke in spremembe v igri Štajerke. Polona Hercog si je v nadaljevanju dneva ogledala dvoboj med Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan. Boljša je bila Konjičanka, ki so ji bržčas pomagali nasveti Robija Cokana. Kapetan Vzhoda, sicer trener Kaje Juvan, je po vsaki zmagi svoje ekipe delal sklece. Zgornji del telesa je precej okrepil, saj je Vzhod po dveh dneh prepričljivo boljši od Zahoda, ki je od 14 dvobojev dobil le tri. Prvi Pokal Mime Jaušovec se bo danes končal. Vremenska napoved ni najboljša, zato obstaja možnost, da vsi načrtovani dvoboji ne bodo odigrani. V soboto je dež prekinil dvoboje za eno uro, včeraj za deset minut. Vsaka današnja zmaga bo vredna tri točke, medtem ko je bila sobotna eno, nedeljska pa dve. Vrhunca bosta dvoboja posameznikov med Aljažem Bedenetom in Blažem Rolo ter Polono Hercog in Kajo Juvan.