Kavčič je v finalu turnirja v Radomljah s s 6:2 in 6:1 premagal nadarjenega Bora Artnaka, ki bo v četrtek dopolnil šele 16 let. »Pomembno mi je bilo, da pridem nazaj v tekmovalni ritem. Dobro je bilo po dolgem času občutiti tekmovalnost na igrišču. Z nastopom sem si skrajšal tekmovalni premor, saj nihče ne ve, kdaj se bodo začeli mednarodni turnirji. Ta konec tedna me čakajo dvoboji na pokalu Mima, potem pa bom verjetno nastopil še na kakšnem podobnem turnirju v Sloveniji. Dobra poteza je tudi, da se je teniška zveza Slovenije odločila za denarni sklad, a sem bil presenečen, da se ni prijavilo več igralcev. Želel bi si namreč večjo konkurenco, zato upam, da se bodo prijavili na naslednje turnirje,« je dejal 33-letnik, ki se na teniški lestvici ATP nahaja na 266. mestu.

Med članicami je zmagala nekoč ena najboljših mladink sveta, trenutno pa 427. igralka sveta, Nastja Kolar. 25-letnica je v finalu premagala Manco Pislak s 6:2 in 7:5.