Prireditelji v ZDA načrtujejo stroge varnostne ukrepe, ki pa so najboljšega igralca na svetu precej razburili. V pogovoru za srbsko televizijo Prva TV je dejal, da so načrtovani ukrepi "ekstremni". »Včeraj smo se pogovarjali z vodilnimi pri mednarodni teniški zvezi. Govorili smo o nadaljevanju sezone, predvsem pa o US Opnu. Še vedno ni zanesljivo, da bo, a ukrepi, ki ga bodo spremljali, če bo, so res ekstremni,« je dejal prvi igralec sveta.

Đoković je razkril nekatere predvidene ukrepe, če bo US Open, tako kot je bilo predvideno v prvotnem koledarju sezone, res na sporedu v New Yorku konec avgusta in v začetku septembra. »Ne morem povedati veliko. A samo za primer: ne bomo smeli do Manhattna, spati bomo morali v hotelih na letališču, dvakrat ali trikrat na teden nas bodo testirali, v teniški kompleks pa bo lahko vsakega igralca spremljala samo ena oseba. To je nemogoče,« je dejal Đoković, a vendarle pokazal razumevanje do prirediteljev, ki si prizadevajo na vsak način izpeljati tekmovanje: »Bomo videli, kaj se bo zgodilo.« Teniška sezone je začasno prekinjena tako v moškem kot v ženskem delu karavane, v najboljšem primeru se bo nadaljevala avgusta.