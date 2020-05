V pogovoru za ameriško tiskovno agencijo (AP) je Allaster dejala, da organizatorji turnirja skupaj z USTA premlevajo številne scenarije za izvedbo največjega teniškega turnirja v ZDA. Med njimi največji zalogaj predstavljajo potovanja. Zato so pri USTA in organizaciji tekmovanja pripravljeni s čarterskimi poleti iz Evrope, Južne Amerike in Bližnjega vzhoda v ZDA pripeljati vse igralke in igralce, ki bodo od 31. avgusta naprej nastopili na igriščih teniškega kompleksa Billie Jean King v New Yorku.

OP ZDA bo zagotovo potekalo brez gledalcev, igralci in njihovo ožje osebje pa bo po zadnjih načrtih moralo pred prihodom v New York opraviti teste za okužbo z novim koronavirusom. Na prizorišču bodo temperaturo udeležencem in celotnemu osebju merili vsak dan. Na dan treningov pred začetkom prav tako ne bo dostopa do garderob in ostalih notranjih prostorov teniškega kompleksa. Med dvoboji pa bo na igrišču manj linijskih sodnikov, med pobiralci žog pa ne bo otrok.

»Vsi ti načrti se še vedno spreminjajo,« je v pogovoru za AP dejala Allasterjeva. »Za zdaj odločitev ni, a skušamo zagotoviti varno okolje za izvedbo turnirja, na katerega smo 150-odstotno osredotočeni,« je še dodala. Obenem je razložila, da premestitev turnirja v Kalifornijo (Indian Wells) ali kam drugam najverjetneje ne bo prišla v poštev. Odločitev in način izvedbe turnirja bodo organizatorji sporočili v sredini junija ali najkasneje do konca meseca. Načrte in morebitne scenarije pa so v petek predali strokovni skupini za zagotavljanje varnosti in zdravja, ki bo v sodelovanju z lokalnimi oblastmi pomagala najti najboljši načrt za izvedbo turnirja. Tekmovanja v tenisu so sicer na mednarodni ravni pod okriljem ITF, ATP in WTA ustavljena do konca julija.