Tako najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni teniški lestvici Polona Hercog kot njen trener in partner Željko Krajan ne verjameta, da bi tekmovalno leto lahko potekalo v nekdanjih smernicah. Predvsem v Varaždinu, domačem mestu hrvaškega trenerja, trenirata po prilagojenem programu. V primeru, da bi se nenadoma sprostili ukrepi in bi začeli potekati turnirji na najvišji ravni, bosta nemudoma prestavila v višjo prestavo. Polona Hercog je minuli konec tedna nastopila na pokalu Mime Jaušovec v Lukovici pri Domžalah. To je bil njen prvi nastop v Sloveniji po sedmih letih.

Javna skrivnost slovenskega tenisa je, da so odnosi med najboljšo igralko in Teniško zvezo Slovenije, ki jo vodi Andrej Slapar, slabi. To je glavni razlog, da se Polona Hercog v zadnjih letih ne odziva na vabila selektorja Andreja Kraševca za nastop v reprezentanci pokala federacij. Konec tedna se je udeležila dobrodelnega pokala zato, ker so ga organizirali igralci sami, čeprav je teniška zveza podprla premierno izvedbo pokala Mime Jaušovec in tudi pomagala pri organizaciji.

Pripravljenost 50-odstotna Petinštirideseta igralka sveta poudarja, da je vselej rada nastopala v Sloveniji. »Pokal Mime Jaušovec je bil zadetek v polno. V težkih časih športa je bilo prijetno druženje s slovenskimi igralci. Na igriščih sicer ni bilo pravega tekmovalnega naboja, po drugi strani pa si vsi želimo zmagati. V trenutnem položaju igralci potrebujemo dvoboje, zato so takšne tekme zadetek v polno. Na treningu se lahko postaviš na glavo, a ne moreš simulirati tekme. Zato sem se konec junija prijavila na prvenstvo vzhodne Evrope v Beogradu,« odgovarja Polona Hercog. Željko Krajan je v zadnjih letih v Davisovem pokalu doživljal zgodovinske čase hrvaškega tenisa, saj je pod njegovim vodstvom Hrvaška osvojila najprestižnejšo ekipno lovoriko. V zadnjem času si je s hrvaško zvezo, ki jo vodi Nikolina Babić, na nasprotnih bregovih. »Prvi mesec epidemije koronavirusa sva bila skoraj ves čas zaprta v prostoru, za trening sva uporabljala stopnice. Potem smo zamenjali ritem. Polona vadi na igrišču vsak drugi dan, vmes pa dela kondicijo. Če bi ocenil v odstotkih, je njena trenutna pripravljenost petdesetodstotna. Boljša bo konec meseca v Beogradu, a priprave za ta turnir še zdaleč ne bodo takšne, ko bi bile za turnir velike četverice,« pojasnjuje Željko Krajan. »Se kar strinjam, da imam še petdeset odstotkov rezerv od iger, ki sem jih pokazala v Lukovici,« dodaja Polona Hercog.