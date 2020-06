V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v zahodnih krajih plohe in nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek razširile na večji del države. Jugozahodni veter se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami, tudi nevihtami. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo še deževalo.

Nad severno polovico Evrope vztraja obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se iznad Baltika razteza proti jugozahodu celine. Nad naše kraje z južnimi vetrovi doteka topel in še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji. Nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Drugod bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho.

Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo.

V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Plohe in nevihte bodo najbolj verjetne v krajih zahodno od nas, največ sonca pa bo v krajih južno od nas. Krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo.