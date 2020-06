Vsako leto potem najboljšim podelijo nagrade akademije, že dolga leta, od leta 1980, pa na podoben način podeljujejo tudi obratno, nagrade za najslabše – zlate maline (Golden Raspberry Awards), v kategorijah za najslabši film, najslabšega režiserja, najslabši scenarij, najslabše nadaljevanje ali predelavo starih filmov, najslabšo stransko igralko in igralca, pa seveda tudi v kategoriji za najslabše glavne igralke in igralce, ki jo bomo danes uporabili za našo lestvico najslabših hollywoodskih igralcev v zadnjih štiridesetih letih. Sešteli smo nominacije in nagrade in prišli do lestvice, ki pravzaprav ni presenetljiva.

Sylvester Stallone Ni si lahko predstavljati, da je eden najbolj bedastih igralcev vseh časov svoji prvi omembe vredni vlogi, vojaka in tečnega pretepača, odigral v filmih MASH Roberta Altmana (1970) in Banane Woodyja Allena (1971). A bil je epizodist, če ne kar statist, in ni nadaljeval v takšnem tempu. Če so mu kritiki še odpustili vloge v boksarski seriji Rocky, je z leti postal parodija samega sebe. Tako so ga kar petnajstkrat nominirali za malino za najslabšega igralca leta. Štirikrat je tudi dejansko postal najslabši igralec: leta 1984, ko je igral v glasbenem filmu Rhinestone, leta 1985, ko so kar povezali nagradi za filma Rocky IV in Rambo II, leta 1988 je zmagal s svojo tradicionalno vlogo v filmu Rambo III, leta 1992 pa je slavil z vlogo v enem najbolj trapastih filmov v zgodovini: Stoj – ali moja mama strelja. V New Yorku rojen igralec italijansko-judovskih korenin (1946) ima tudi, sicer veliko krajšo, zgodovino pomembnejših nagrad. Trikrat je bil nominiran za oskarja in trikrat za zlati globus. Uspelo mu je šele leta 2015, ko je dobil globus za stransko vlogo v filmu Creed.

Madonna Izvrstna ameriška pevka in veliko slabša občasna igralka je bila šestkrat nominirana za najslabšo igralko leta, petkrat ji je uspelo. Prvič leta 1986, ko je igrala v filmu Presenečenje v Šanghaju, leto kasneje je dobila malino za vlogo v filmu Who's That Girl, leta 1993 za Body of Evidence, leta 2000 za The Next Best Thing in leta 2002 za Swept Away. Madonna (1958) ima po drugi strani tudi nekaj nagrad, ki njeno delo hvalijo: leta 1997 je dobila zlati globus za vlogo v filmu Evita, leta 2012 pa taisti globus za skladbo iz filma W.E.

Adam Sandler Ameriški humorist, ki je v svoji karieri zašel na področje neumnih (ljubezenskih) komedij, je bil nominiran za enajst malin, štiri je tudi dobil. Prvič leta 1999 za film Očka po sili. Leta 2011 so ga opazili v filmu Jack in Jill, ko je igral tako moško kot žensko vlogo (bil je tudi najslabša glavna igralka leta), pa tudi v filmu Moja neprava žena. Leto kasneje je malino dobil za film Stari je nor. Zanimivo je siceršnje mnenje kritikov, da je Sandler (1966) eden najbolj nadarjenih igralcev v Hollywoodu, kar naj bi dokazoval tudi njegov lanski film Nebrušeni diamant.

Kevin Costner Eden najbolj kritiziranih in osmešenih hollywoodskih igralcev (1955) je bil sedemkrat nominiran za najslabšega igralca leta, trikrat se je prebil na vrh. Leta 1991 so ga opazili kot Robina Hooda – princa tatov, leta 1994 je slavil v vesternu Wyatt Earp. Uspešen je bil tudi v futurističnem spektaklu Poštar leta 1997, ko je bil ne samo najslabši igralec, ampak tudi najslabši režiser in producent. Blizu je bil tudi v filmih Vodni svet in seveda v uspešnici Telesni stražar.

Bo Derek Bo Derek (1956) se je prvič izkazala z malino za najslabšo vlogo leta 1981 v filmu Tarzan, opičji človek. Leta 1984 je zmagala z dramo Bolero, leta 1990 pa s fantazijsko kriminalno romantično komedijo Duhovi tega ne morejo. Bo Derek je ena tistih, ki ima stoodstoten izkupiček: vedno, ko se je pojavila med nominiranci, je tudi zmagala. Igralka iz Kalifornije (z imenom Mary Cathleen Collins), ki je slovela predvsem zaradi svojih erotičnih vlog, bi verjetno lahko dobila še kakšno malino, a sta bila njena prva filma, Orka in 10, posneta, še preden so uvedli zlate maline.

John Travolta John Travolta (1954) je že od svojih začetkov igral vloge, ki so bile na meji smešenja samega sebe. Tudi zato so ga kar sedemkrat nominirali za najslabšega. Dvakrat je zmagal. Američan italijansko-irskih korenin se je še posebej izkazal v filmih Bojno polje Zemlja in Srečne številke, za katera je prejel malino leta 2000, nič slabši ni bil lani, ko so mu spet podelili malino za dva filma: Fanatik in Trading Paint. Mimogrede, blizu je bil tudi leto prej, leta 2018, ko je igral glavno vlogo v najslabšem mafijskem filmu vseh časov – Gotti.

Demi Moore Superzvezdnica iz Nove Mehike (1962) je bil šestkrat nominirana za najslabšo igralko leta, dvakrat je bila dejansko najslabša. Leta 1996 je imela kar dve (ne)uspešnici, Porota in Striptiz, leto kasneje so se norčevali iz vojaške limonade G.I. Jane. Bivša žena Freddyja Moora, Bruca Willisa in Ashtona Kutcherja je bila zanimivo blizu najslabši vlogi leta 1993 v filmu Nespodobno povabilo. Demi Moore tudi drugače ne beleži nobenih večjih nagrad, le dve nominaciji za zlata globusa za film Duh in serijo Če bi zidovi govorili.

Sharon Stone Sharon Yvonne Stone (1958) je ameriška manekenka, igralka, producentka in pisateljica, ki je postala priljubljena v devetdesetih letih, ko je igrala v erotičnih trilerjih. Petkrat je bila nominirana za zlate maline, prvič jo je dobila leta 1992, ko je imela v dvoranah dve uspešnici: triler Na razpotju in akcijsko dramo Specialist. Leta 2006 je še bolj razočarala z drugim delom erotične kriminalke Prvinski nagon. Mimogrede, film, ki je pogorel tako v dvoranah kot pri kritikih, je dobil tudi maline za najslabši film, najslabši scenarij in najslabše nadaljevanje.

Tyler Perry Gre za redko uspešnega možakarja, ki je med maline zašel v ženski vlogi Mabel »Madea« Simmons, starejše temnopolte gospe, rojene leta 1935 v Louisiani. Igralec, pisec, producent Tyler Perry (1969), ki se očitno rad oblači v starejše ženske, ima ob petih nominacijah in dveh malinah v žepu tudi nekaj denarja. Če gre verjeti finančnim novinarjem Forbesa, je samo od maja 2010 do maja 2011 zaslužil 130 milijonov dolarjev. Posel je posel, kritiki pa so vseeno neizprosni – malini je Mabel, pardon, Perry, osvojil(a) leta 2013 in leta 2017.