Ko je pred 12 leti posnel Gran Torino, se je zdelo, da bo to res njegova zadnja vloga. Bil je star, utrujen, nergav. A šlo je za vlogo. Pravi Clint Eastwood je, čeprav je slovo od igranja, še preden je dopolnil 80 let, napovedal sam, v sebi imel še kar nekaj kilometrine. Ne malo, pravzaprav. V zadnjem desetletju je posnel devet filmov in igral v dveh, športni drami Znova v igri in kriminalki Tihotapec, ki jo je režiral sam, v njej pa je upodobil osamljenega tihotapca drog za mehiški kartel, o katerem je bral v New York Timesu. A kot igralec bo vendarle za vedno ostal najbolj znan kot revolveraš v vesternih ali kriminalkah. Umazani Harry v režiji Dona Siegla, ki ga je publika v 70. letih požirala, kritiki pa kritizirali zaradi promoviranja nasilnega junaka, je Eastwooda proslavil kot naslednika Johna Wayna, ki je vlogo zavrnil, enako kot Steve McQueen, Robert Mitchum in menda tudi Frank Sinatra. Eric Fleming, ob katerem je igral v televizijskem vesternu Rawhide z začetka 60., pa je zavrnil vlogo v filmu Za prgišče dolarjev, ki je bila ključna za Eastwoodov kinematografski preboj.

Danes, pri 90 letih, pravi, da se ne namerava ustaviti, dokler bo imel »projekte, ki jih je vredno raziskovati«. Nazadnje je bil to Richard Jewell. Film o varnostniku Richardu Jewellu, ki je med eksplozijo bombe v Centennial Parku na poletnih olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 preprečil pokol, nato pa je bil po krivem obtožen terorizma, mu ni prinesel hvalospevov, ampak predvsem kritike. Tarča teh je bila njegova upodobitev novinarke, ki naj bi agentu FBI ponujala spolne usluge za informacije, je pa film vseeno prinesel nominacijo za oskarja Kathy Bates, ki je igrala Richardovo mamo Bobi Jewell. Kathy Bates je, čeprav oskarja ni dobila, samo še dopolnila bogato paleto nominacij in nagrad, ki so jih dobili njegovi filmi. Med njimi je 13 oskarjev, tudi dva za najboljšo režijo in najboljši film, ki sta ga prejela Neoproščeno in Punčka za milijon dolarjev, ter canska zlata palma za življenjsko delo.

Libertinec, ki dela, kar hoče Eastwood je kontroverznosti, kakršno je sprožil z Richardom Jewellom, že vajen. Zaradi špageti vesternov so ga obtoževali pretiranega nasilja, zaradi Umazanega Harryja in Ameriškega ostrostrelca fašizma, zaradi Gran Torina rasizma, eden od najvplivnejših afroameriških režiserjev Spike Lee pa mu je očital celo to, da je posnel biografijo o Charlieju Parkerju Bird in da v njegovem vojnem filmskem dvojčku Zastave naših očetov in Pisma z Iwo Jime ni temnopoltih vojakov. »Človek, kot je on, bi se moral ustreliti v obraz,« je bil Eastwoodov odgovor na Leejeve pritožbe, nič manj neposreden pa ni bil niti v nekaterih drugih primerih, na primer takrat, ko je izjavil, da bi ubil režiserja Michaela Moora, če bi se, ko je snemal svoj dokumentarec Bovling za Columbine, pojavil na njegovem pragu, tako kot se je pojavil pred vrati igralca Charltona Hestona, velikega zagovornika pravice do nošenja orožja. To pravico kot libertinec, večina bi rekla desničar, zagovarja tudi sam, saj deluje po mantri »živi in pusti živeti«. »Ne oziram se na nobeno stran, naj vsak dela, kar hoče,« pravi, to pa dokazuje s tem, da je letos v bitki za ameriškega predsednika podprl demokrata Michaela Bloomberga in javno kritiziral Donalda Trumpa, čeprav je bil dolga leta registriran kot republikanec.