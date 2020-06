Vodilna ekipa portugalskega prvenstva Benfica je na prvi tekmi po koncu pandemije koronavirusa doma gostila Tondelo, se razšla brez zadetkov in zapravila priložnost, da Portu pobegne na dve točki prednosti.

Nogometaši lizbonskega moštva so se po tekmi vkrcali na klubski avtobus, med potjo domov pa jih je na obvoznici presenetil napad neznancev. Ti so v avtobus zalučali več kamnov in pri tem poškodovali tudi okna vozila. Delci stekla so zadeli nogometaša Juliana Weigla in Andrijo Živkovića, ki sta morala zaradi poškodb v bolnišnico.

Dogodek je vodstvo kluba že ostro obsodilo. V izjavi za javnost je dejanje označilo za »kriminalno kamenjane«, oblasti pa pozvalo k čimprejšnji identifikaciji storilcev.