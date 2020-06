Šporar je prvi zadetek na tekmi dosegel v 18. minuti po hudi napaki domačega vratarja Douglasa Jesusa. Vitoria je izenačila v 33. minuti, Šporar pa je Sporting znova v vodstvo povedel v 51. minuti, ko je preigral domačega vratarja in zaključil v prazno mrežo. Vitoria, sicer nekdanji klub Zlatka Zahovića, je v 68. minuti prišla do izenačenja. Sporting je s točko zadržal četrto mesto na lestvici portugalskega prvenstva, v katerem ima tri točke prednosti pred petim Famalicaom, ki je nekaj ur prej ugnal Porto z 2:1. Četrto mesto še vodi v evropsko ligo za prihodnjo sezono. Naslednjo tekmo bodo Šporar in soigralci odigrali v petek, 12. junija. Čaka jih domači obračun proti Pacos Ferreiri.