Miral Samardžić, branilec Olimpije: Vse smo podredili osvojitvi naslova prvaka

Postavni centralni branilec Miral Samardžić je najbolj izkušen igralec v vrstah nogometašev Olimpije in velika avtoriteta v slačilnici. Jeseničan, ki živi v Škofji Loki, je igral za Triglav in Maribor, nato v Moldaviji (Šerif Tiraspol), na Hrvaškem (Rijeka), na Kitajskem (Henan Jianye), v Turčiji (Akhisar Belediyespor), v Rusiji (Anži, Samara) in se lani po desetih letih tujine vrnil v Slovenijo v Olimpijo. Uživa veliko zaupanje trenerja Safeta Hadžića in je njegova podaljšana roka na igrišču.