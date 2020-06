Ko so v Nemčiji minuli mesec odprli vrata nogometnih stadionov za nadaljevanje bundeslige, se je v prvem krogu poškodovalo dvanajst igralcev. Večina je utrpela poškodbe mišic. Statistika je pokazala, da se je v Nemčiji število poškodb po vrnitvi nogometašev na igrišča potrojilo, kar je večinoma posledica prekratkega pripravljalnega obdobja. Tudi v Srbiji so v uvodnem krogu zaradi poškodb zamenjali šest igralcev, na Madžarskem tri, na Poljskem pa dva. Kako dolg seznam poškodovanih igralcev bo v Sloveniji, ki namerava prvenstvo po treh tednih skupinskih priprav končati v zgoščenem ritmu?

Rekordi telesne vzdržljivosti

Kondicijski trener domžalskega prvoligaša Jan Košir opozarja, da bi klubi za optimalno pripravo na nadaljevanje sezone potrebovali dvakrat daljše pripravljalno obdobje. Kakšni bodo stranski učinki polovičnega urnika treningov? »Verjetnost poškodb pri igralcih se je ravno zaradi krajšega obdobja priprav močno povečala. Specifika nogometa je visoka, saj morajo igralci med pripravami razvijati vzdržljivost, moč, hitrost, eksplozivnost in agilnost. Vseh pet naštetih komponent je treba pravilno in natančno umestiti v priprave, s čimer igralce pripravimo na tekmovalni ritem in zmanjšamo možnost poškodb na minimum. V Domžalah smo v zadnjih dveh sezonah namenili velik poudarek zimskim pripravam. Igralci so imeli tako dobro podlago, da smo bili obakrat spomladanski prvaki, poškodbe pa so bile zelo redke,« je pojasnil Jan Košir.

Kako bo to pot? Nogometaši v prvi ligi so se med nenačrtovanim dvomesečnim premorom zaradi novega virusa pripravljali po individualnem programu. Ker so med epidemijo zaprli igrišča in prostore za fitnes, so igralci v domačem okolju trenirali okrnjeno. Posvečali so se predvsem razvoju vzdržljivosti in ohranjanju osnovne moči. »Igralci so v tem času razvili visoko aerobno kapaciteto in glede na rezultate testiranja celo podrli rekorde telesne vzdržljivosti, a to je premalo za optimalno pripravo nogometašev. Po odprtju igrišč smo takoj začeli vaje maksimalne moči, ki so trajale teden dni, a bi za tovrstno pripravo potrebovali vsaj dva tedna. Ogromno je bilo prilagajanja, saj smo morali upoštevati tudi poročila fizioterapevtov. Znašli smo se v težavah, ker igralci niso v celoti osvojili pripravljalne baze, ki služi za vse tekmovalno leto,« je razložil Košir.