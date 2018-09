Škandal je na Portugalskem izbruhnil po tem, ko so se na spletu pojavila sporočila, ki sta si jih izmenjala nekdanji predsednik Benfice Paulo Gonçalves in delegat lige Nuno Cabral. Portugalski časnik Abola poroča, da je sodeč po sporočilih vodstvo Benfice v zameno za 'boljše sojenje' sodnike in delegata lige nagrajevala s prostitutkami in VIP dostopom v nekaterih nočnih klubih. Sporočila je na spletu objavil heker Rui Pinto. Zaenkrat ni jasno, kakšne bodo posledice za enega izmed največjih klubov na Portugalskem, ki je lani v ligi primeira končal na drugem mestu, prav tako pa letos znova nastopa v skupinskem delu lige prvakov.