Prvotni razlog zaustavitve je bilo sunkovito speljevanje 31-letnega domačina. Policisti so sprva odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen. Nato so opravili še hitri test za prepoznavo simptomov vožnje pod vplivom prepovedanih drog, ki je bil pozitiven na kokain. Zatem so odredili strokovni pregled v Splošni bolnišnici Izola, so pojasnili na koprski policijski upravi.

Med postopkom so policisti na vidnem mestu v vozilu zasledili tudi dva paketa posušenih rastlinskih delcev, pri čemer se je izkazalo, da gre za 35,3 grama prepovedane droge konoplja.

Zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih drog in sunkovitega speljevanja bodo izdali obdolžilni predlog. Zaradi posesti prepovedane droge pa so vozniku odredili pridržanje, saj so ga utemeljeno osumili storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

V sredo je sledila še hišna preiskava, v sklopu katere so policisti ugotovili, da je imel 31-letnik v vozilu še pet gramov kokaina in pet gramov konoplje ter 71 vrečk PVC za pakiranje snovi. Voznika bodo kazensko ovadili, so še zapisali na policiji.