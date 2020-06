Senadu Muhamedagiću enotna kazen deset let in pol zapora, Zvonku Hajšku skupno osem let in pet mesecev, Darku Ostojiću in Danijelu Simikiću pa oprostilna sodba – takšen je izkupiček drugega, ponovljenega sojenja zaradi preprodaje velikih količin droge, ki se je končalo na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Muhamedagić je bil med drugim vpleten v prevoz kar več kot sto kilogramov kokaina, vrednega deset do dvajset milijonov evrov, ki ga je mednarodna hudodelska združba, katere del je bil, nameravala z jadrnico Ocean prepeljati iz Brazilije v Španijo. A sreča ni bila na njihovi strani, med plovbo se ji je pokvaril motor in zlomil jambor in bolgarski skiper je moral poklicati na pomoč. Preden ga je rešila tovorna ladja, je v morje vrgel ves kokain. V dokaz, da tovora ni ukradel, je vse fotografiral, slike pa poslal pajdašu Nebojši Čubriloviću. Ta je že pokojni, leto pozneje so ga ustrelili v bosanski Banjaluki.

Sojenje skupini tihotapcev in prekupčevalcev droge je potekalo že leta 2017. Devet jih že takoj priznalo krivdo, tako da jih je potem na zatožno klop sedlo 12. Tožilstvo ob koncu ni bilo preveč zadovoljno, saj je sodišče številne dokaze izločilo iz spisa rekoč, da so bili pridobljeni nezakonito. Obsodilo je le dva, Muhamedagića in Hajška, prvega na šest let in pol zapora, drugega pa na leto manj. Višje sodišče je sodbo v določenem delu potrdilo, delno pa razveljavilo. Del sodbe Muhamedagiću in Hajšku je tako postal pravnomočen, za del tožilskih očitkov pa je bilo odrejeno novo sojenje. Na zatožni klopi sta se jima pridružila še Ostojić in Simikić. Tudi slednjima je tožilstvo očitalo povezavo z jadrnico Ocean. Simikić je poleti 2014 zaradi posla s kokainom odpotoval v Brazilijo in se tam sestal z bolgarskim skiperjem, je zatrjevala tožilka Mateja Jadrič Zajec , ki obtoženemu ni verjela, da je bil tam (le) zaradi nogometnega svetovnega prvenstva. Ostojić pa naj bi bil nekakšna zveza med Muhamedagićem in organizatorjem združbe, svojim daljnim sorodnikom Čubrilovićem. Sodišče je oprostilo tako Ostojića kot Simikića, saj ni našlo dokazov za njuno krivdo.

Tožilstvo se bo pritožilo

Muhamedagića pa so obsodili zaradi vpletenosti v to hudodelsko združbo, pa tudi zaradi nekaterih drugih poslov z drogo, med drugim v tihotapljenje neznane količine kokaina iz Španije v Slovenijo leta 2015 in slabega kilograma heroina, ki so ga maja 2014 zasegli kurirju Alešu Kraševcu na mejnem prehodu Obrežje. Pri tem je, kot je prepričano sodišče, sodeloval tudi Hajšek. Kraševec je bil v ločenem postopku že obsojen na dve leti in dva meseca zapora, Hajšek pa je zdaj dobil dve leti in dobre tri tisočake denarne kazni. Upoštevaje kazen s prvega sojenja in ob preklicu še ene pogojne sodbe, je na koncu dobil osem let in pet mesecev za rešetkami in še 8500 evrov denarne kazni.

Tudi v Muhamedagićevem primeru so upoštevali že pravnomočno sodbo iz prvega postopka in mu potem izrekli deset let in pol zapora ter dobrih 8500 evrov denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna, tožilka se bo na oprostilni del zagotovo pritožila. V zaključnem govoru pred koncem drugega sojenja je zahtevala stroge kazni: za Muhamedagića 15 let, za Simkića osem in za Ostojića sedem, medtem ko se je sodišče njenemu predlogu približalo le Hajškovem primeru – zanj je zahtevala dve leti in pol.