Čeprav so mnogi vozniki imeli občutek, da je več gneče in več avtomobilov s tujimi registracijami, statistični podatki govorijo o tem, da smo še zelo daleč od lanskih številk. Iz Družbe RS za avtoceste (Dars) so nam poslali zanimivo primerjavo števila vozil, ki so peljala skozi predor Karavanke od petka ob treh zjutraj do danes do enajste ure dopoldne. V Slovenijo je pripeljalo 5500 osebnih vozil in 960 tovornjakov, vseh v obe smeri pa v tem času 9000 vozil. Lanski konec tedna v takem času je bil binkoštni in na naših cestah je bil pravi prometni kolaps. Konec tedna od 14. do 16. junija lani (prometno gre za konec tedna, primerljiv z minulim) pa so bile številke naslednje: 26.700 osebnih vozil v Slovenijo, skupno osebnih in tovornih v obe smeri od petka ob treh do nedelje ob enajstih pa 50.000. Dobrih petkrat več kot ta konec tedna.

Nekaj gneče je bilo na mejnih prehodih s Hrvaško le v soboto, danes pa je bil promet povsod tekoč. Na Hrušici so policisti ob vstopu iz Avstrije v Slovenijo pregledovali dokumente, državljane Avstrije so spuščali takoj naprej, preostale pa le, če so imeli ustrezen razlog glede na številne izjeme v vladni uredbi. Zastojev ni bilo, hkrati je bilo pred kontrolno točko največ 15 vozil.