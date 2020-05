45-letnika so policisti ustavili, ker je zagrešil več cestno-prometnih prekrškov. Ne le da je vozil neregistriran avtomobil brez vozniškega dovoljenja, ampak je imel na avtomobilu nameščeni registrski tablici, ki nista pripadali temu vozilu.

Ker je obstajal sum, da je vozil pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, so mu policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ni zaznal alkohola v izdihanem zraku. Nato so opravili postopek za prepoznavo znakov oz. simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, in ta je bil pozitiven. Zato so osumljencu odredili še strokovni pregled, ki pa ga je ta odklonil.

Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu zasegli vozilo. Med postopkom so pri osumljenemu našli šest zavitkov, v katerih je bila praškasta in grudasta snov, za katero se je izkazalo, da gre za prepovedani drogi heroin in kokain.

Glede na okoliščine, način pakiranja in količino prepovedane droge so po navedbah policije obstajali utemeljeni razlogi, da osumljenec to poseduje za nadaljnjo prodajo. Na podlagi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so mu policisti odvzeli prostost in odredili pridržanje.

Še isti dan so policisti po odredbi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru opravili hišno preiskavo na osumljenčevem domu. Med preiskavo so mu zasegli tehtnico, na kateri so bili še vidni sledovi prepovedane droge. Ob tem so našli tudi kovinsko teleskopsko palico, ki je po zakonu o orožju opredeljena kot hladno orožje, katerega posest ni dovoljena. Zaradi tega mu bo prekrškovni organ v hitrem postopku izdal odločbo o prekršku.