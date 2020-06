Upravni odbor NBA namerava odobriti predlog lige o formatu z 22 ekipami za ponovni zagon sezone na Floridi, so povedali viri za ESPN.

Vsako od 22 moštev bo odigralo osem tekem rednega dela sezone, te tekme pa bodo določile končni vrstni red 14 neposredno uvrščenih potnikov v končnico, sedem iz vsake konference.. Preostala udeleženca končnice bodo določile dodatne kvalifikacije med še neuvrščenimi moštvi.

Najboljšim 16 ekipam vzhodne in zahodne konference, upoštevajoč razvrstitev, kakršna je bila na dan prekinitve ligaškega prvenstva 11. marca zaradi novega koronavirusa, se bodo pridružile še najbolje uvrščenih šest ekip, ki so trenutno tik pod mejo končnice. Gre za ekipe New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix in Washington.

Ekipe se bodo julija preselile v vadbene tabore v Orlandu. Življenje v floridskem mehurčku NBA bo urejal nabor varnostnih protokolov. Medtem ko bodo igralci in trenerji lahko igrali golf ali jedli v restavracijah na prostem, bodo morali vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo, so povedali viri za ESPN.

Pozitivni na koronavirus bo šel v karanteno, ostali bodo igrali naprej NBA načrtuje enotno vsakodnevno testiranje na koronavirus na območju tega Disneyjevega kampusa. Če je igralec pozitiven na virus, bo samo on šel v karanteno, ostali pa bodo pod zdravstvenim nadzorom ter testirani na virus, lahko pa bodo igrali še naprej. Zaposleni v Disneyjevem zabavišču bodo morali vzdrževati podobne protokole. Osebju ne bo dovoljeno v sobe igralcev, hodniki pa bodo skrbno urejeni, da se prepreči gneča. Sezona se bo najkasneje nadaljevala 31. julija, končala pa se bo 12. oktobra. Predlog mora potrditi tri četrtine lastnikov franšiz. Ta načrt, ki bi dejansko izključil osem najslabše uvrščenih klubov v prvenstvu, bi pomenil konec sezone za Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanto, Cleveland, Minnesoto in Golden State. Če bo ta načrt potrjen, bodo v Orlandu igrali vsi trije slovenski košarkarji, Luka Dončić za Dallas, Goran Dragić za Miami in Vlatko Čančar za Denver.