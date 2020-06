Po 18. oktobru bo sledilo štiridnevno obdobje za sklepanje dogovorov z moštvi. Pogodbe pa bodo uradno overjene od 23. oktobra naprej. Med prostimi košarkarji bo tudi slovenski košarkar Goran Dragić, od zvezdnikov lige pa bi lahko na trgu pristal tudi krilni center Los Angeles Lakers Anthony Davis, če se bo odločil za to možnost v svoji pogodbi.

Vseh 30 moštev v ligi NBA bo imelo še letos priložnost kadrovati, saj se 23. junija odpre tržnica igralcev pred predvidenim nadaljevanjem lige 30. julija. Moštva bodo lahko s košarkarji, ki niso igrali profesionalne košarke zunaj ZDA in ki so bili pod pogodbo v ligi NBA ali razvojni ligi, podpisala kratkoročne pogodbe do konca letošnje sezone.

Igralci kot so DeMarcus Cousins, Jamal Crawford, JR Smith, Nick Young in drugi bodo lahko od torka naprej podpisali kratkoročne pogodbe predvsem z 22 klubi, ki bodo v Orlandu nadaljevali sezono.

Franšize bodo lahko podpisale tudi pogodbe s košarkarji, ki se jim bodo moštva še v tej sezoni odrekla. Obdobje prilagojenega kadrovanja pred nadaljevanjem lige NBA se bo zaključilo 31. junija v zgodnjih jutranjih urah.

Nabor novincev bo po informacijah ameriških medijev na sporedu 16. oktobra, mladi košarkarji pa se bodo lahko na nabor prijavili do 17. avgusta, do 6. oktobra pa se bodo lahko od njega tudi odjavili.