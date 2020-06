Kmalu za tem, ko so kamere televizijske postaje TMZ Sports posnele bes JR-ja Smitha, je košarkar predstavil svoje stališče. Kot je dejal, njegovo dejanje nima rasističnega predznaka, čeprav je JR Smith temnopolt, vlomilec v njegov avto za belec. »Ujel sem ga in mu izprašil rit,« je dejal Smith v videoposnetku, ki je bil objavljen na twitter-profilu The Neighborhood Talk.

Veteran iz lige NBA – za seboj ima štirinajst sezon v različnih klubih – je razložil, da neznanec ni sodeloval v protestih, ampak je izkoristil zmedo v mestu in v bivalnem predelu nasilno vstopal v avtomobile in odtujeval različne stvari. Los Angeles je namreč le eno od mest v ZDA, v katerih že nekaj dni potekajo nemiri zaradi smrti temnopoltega Floyda s strani policije v Minneapolisu.