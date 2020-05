Medtem ko je pandemija koronavirusa povzročila, da se je, razen redkih izjem, kot sta denimo Nemčija in Španija, košarkarska sezona v Evropi predčasno končala, o tem kljub slabi epidemiološki situaciji ne razmišljajo onkraj Atlantika v ligi NBA. Še več, vse bolj je jasno, da se bo sezona v drugi polovici julija nadaljevala, po vsej verjetnosti v kompleksu Disney World v Orlandu na Floridi. Medtem klubi drug za drugim odpirajo tudi dvorane za trening, zato se igralci, seveda ob upoštevanju strogih ukrepov, počasi vračajo na delo. Med zadnjimi, ki so to storili, je tudi Dallas, zato bo moral Luka Dončić v kratkem zapustiti domovino in se vrniti v Teksas.

Če je torej dvomov o tem, ali bodo sezono v ligi NBA dokončali, vse manj, ostaja ogromno vprašanje sistem, po katerem bi bil znan prvak. Scenarijev je veliko, obstaja pa tudi verjetnost, da na delu ne bodo vse ekipe. Nekatere so namreč že izgubile realne možnosti za uvrstitev v končnico, zato vračanje njihovih igralcev, ki niso trenirali skoraj tri mesece, za nekaj tekem, ki ne bi imele pomena, nima smisla. Po drugi strani pa vodstvo lige razmišlja o potezi, da bi si te z zmagami lahko izboljšale položaj pri žrebanju mesta na naboru, in hkrati upošteva tudi finančni vidik ter izpolnjevanje pogodb. V tisti za televizijske pravice naj bi bilo denimo zapisano, da morajo klubi odigrati najmanj 70 tekem rednega dela. V času prekinitve lige so jih odigrali od 63 do 67.

Zanimivo idejo je vodstvu lige predstavil lastnik Dallasa Mark Cuban. V njegovem načrtu bi vseh 30 moštev odigralo pet do sedem tekem rednega dela, v končnico pa bi se uvrstilo po deset najboljših moštev z vsake konference. Brez možnosti bi tako vnaprej ostala le Golden State in Minnesota. 20 klubov bi nato razvrstili na podlagi njihovega razmerja zmag in porazov. Končnica bi se začela s tekmama na eno zmago ali serijo na tri zmage med 20. in 17. moštvom ter 19. in 18. Zmagovalca bi se nato po enakem formatu udarila s 15. in 16. na lestvici, tako pa bi dobili zadnja udeleženca najboljše šestnajsterice, ki bi se nato udarila na izpadanje v serijah na štiri zmage. »To bi bilo pošteno in zabavno. Veliko bolj kot tisti predlog, da bi se za zadnje mesto v končnici v vsaki konferenci udarili sedmo-, osmo-, deveto- in desetouvrščene ekipe,« meni Mark Cuban.

Vodstvo lige in predstavniki sindikata igralcev pa razmišljajo tudi o tem, kako igralcem omogočiti prisotnost družine, saj v času igranja zaradi možnosti okužbe s koronavirusom ne bi smeli zapustiti določenega območja. Ideja je, da bi po prvem delu, torej ko bi izpadle prve ekipe, dovolili prihod omejenega števila najožjih družinskih članov na igralca, ki bi morali seveda skozi vse varnostne protokole in testiranja.

Medtem pa je že postalo jasno, da je slovesnost ob sprejetju igralcev v Hišo slavnih prestavljena na prihodnje leto. Po prvotnem načrtu bi morala biti med 28. in 30. avgustom, po prilagojenem pa med 10. in 12. oktobrom. A zdaj je padel v vodo tudi rezervni načrt, tako da bodo pred kratkim tragično preminuli Kobe Bryant pa Tim Duncan, Kevin Garnett, Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Eddie Sutton ter prav tako že preminuli Patrick Baumann v Hišo slavnih sprejeti spomladi prihodnje leto.