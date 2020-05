Brown je do rodne Atlante v zvezni državi Georgia, kjer je sodeloval na protestih, potreboval 15 ur z avtomobilom. »To je miren protest. To, da sem slavna oseba, košarkar v ligi NBA, me ne izključuje iz družbe in pogovorov o tej temi. V prvi vrsti sem temnopolt član te družbe. Tukaj sem, da izpostavljam nepravičnost, ki smo ji priča v zadnjem času,« je dejal Brown.

»Naše glasove morajo slišati. Imam 23 let. Ne poznam vseh odgovorov. Brez vsakega dvoma pa se počutim kot mnogi drugi v teh trenutkih,« je po javljanju na instagramu zaključil Brown, ki je na protestih nosil transparent z napisom zadnjih besed umrlega temnopoltega Američana Georga Floyda, »ne morem dihati«.

Kot mnogi po nasilni smrti Georga Floyda v začetku tega tedna, skuša dvigniti zavest svojega naroda in opozoriti na neenakost in nepravičnost, ki po njegovem mnenju vlada v ZDA. Šestinštiridesetletni Floyd je v ponedeljek umrl v Minneapolisu, potem ko je policist s kolenom več minut pritiskal na njegov vrat ob aretaciji.

Na protestih v Atlanti se je košarkarju Bostona pridružil tudi član Indiana Pacers Malcolm Brogdon. V Los Angelesu sta protestirala nekdanji šampion lige NBA s Cleveland Cavaliers JR Smith in zdajšnji košarkar Utah Jazz Jordan Clarkson. V Fayettevillu je na protestih sodeloval nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks Dennis Smith ml. V ZDA v več mestih sicer potekajo mirni protesti, ponekod pa je izbruhnilo tudi nasilje med protestniki in policijo.