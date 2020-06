Začeli z virusom, končali z rasizmom

Zaradi epidemije so največji filmski festivali, vključno s Cannesom, Berlinalom in Benetkami, minulih deset dni organizirali “zgodovinski” filmski dogodek: brezplačni spletni festival We are one na platformi youtube. Vendar je, morda presenetljivo, pritegnil razmeroma malo gledalcev.