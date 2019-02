Clint Eastwood in njegove ženske

Clint Eastwood je očitno kaveljc in korenina. Nedavno so ga fotografirali na večerji s 23-letno Noor Alfallah in zdaj vsi ugibajo, ali je mladenka novo dekle 88-letnega režiserja in igralca. Gospodična ima sicer očitno posebno afiniteto do starejših moških, saj je bila pred tem tudi dekle Micka Jaggerja. Med njima je 52 let razlike. Kasneje je dekle medijem povedala, da z Eastwoodom nima razmerja, da je dober družinski prijatelj in da je bila z njima na večerji tudi njena družina.Sicer pa ne bi bilo nič nenavadnega, če bi si Eastwood omislil tako mlado dekle. Kljub letom še vedno velja za velikega zapeljivca. Ne nazadnje o tem priča tudi dejstvo, da ima osem otrok s šestimi različnimi ženskami, od tega so le trije rojeni v njegovih dveh zakonskih zvezah. Pravzaprav se je do sedaj vedelo le za sedem njegovih otrok, tako da je za najstarejšo veljala 54-letna hči Kimber, njegova najmlajša hči pa je 22-letna Morgan, kar pomeni, da je le leto dni mlajša od njegove spremljevalke. Na decembrski premieri Eastwoodovega filma Tihotapec pa je bila posneta fotografija s podpisom »Osem otrok Clinta Eastwooda«. Na njej je bila tudi 64-letna Laurie Murray, ki je plod Eastwoodove ljubezni še pred začetkom njegove filmske kariere. Njena mama ji ni nikoli povedala, kdo je njen oče, to je izvedela šele, ko se je pri tridesetih letih odločila sama poiskati očeta z analizo DNK. Njegov biograf meni, da je morebiti še nekaj njegovih neznanih nezakonskih otrok, kot je dejal, se je namreč med ženskami gibal tako hitro, da mnogokrat niti ni vedel, da je za seboj pustil otroka.