Najprej bi rad poudaril, da tudi mi beremo članke, ki se pojavljajo na vseh možnih portalih po nekdanji Jugoslaviji. Veliko je napisanega brez našega vedenja oziroma nas nihče ni o ničemer nič vprašal. Nam ni treba nikomur polagati računov, kar zadeva ligo ABA. Ogromno je špekuliranja in resnično ne vem, kakšen je namen vsega tega. Vizija kluba je še vedno, da se igra slovenska in liga ABA. Ligo ABA smo si priigrali s tem, ko smo bili prvaki druge lige ABA, letos pa smo si obstanek v njej zaslužili na igrišču. Res je, da smo v finančnih težavah, ki so nas pestile vso sezono, a to ni nič v primerjavi z nekaterimi drugimi klubi v jadranski ligi. Želja je, da se hitro znova postavimo na zdrave temelje. V igri imamo nekaj novih sponzorjev, ki se nam bodo pridružili, ko dobimo licenco za nastopanje v prihodnji sezoni državnega prvenstva. Komisija za licenciranje pri Košarkarski zvezi Slovenije nam je dala dodatne roke, da izpolnimo določene zahteve. To smo naredili in čakamo na njihovo odločitev. Pričakujemo, da bo pozitivna, nato pa bomo začeli bolj aktivno iskati igralce za prihodnjo sezono in poplačevati upnike.

Dokazovati smo morali, da imamo poravnane vse obveznosti oziroma da imamo sklenjene dogovore z upniki. To smo izpolnili, po zeleni luči, ki jo pričakujemo, pa bomo začeli izpolnjevati sanacijski načrt. Ob tem pa tudi sestavljati ekipo, ki bo znova konkurenčna tako v ligi ABA kot na državnem prvenstvu.

Ne. Od lige ABA nismo dobili nikakršnega uradnega obvestila, tudi neuradno nas o čem takem ni obvestil nihče od vodilnih. Kdo ima interes, da v javnosti širi takšne laži, pa ne vem.

O številkah ne bi govoril. Nekaterim dolgujemo več, drugim manj. Z vsemi imamo sklenjene dogovore ali pa smo sklenili nove, ki bodo kmalu začeli veljati. A dokler ne izvemo za odločitev komisije za licenciranje, ne moremo začeti sanacije.

Za zdaj prav vse.

Zadeve sta v preteklosti bolj kot ne vodila Jurica Golemac, ki je bil športni direktor in trener, ter predsednik Gregor Vuga. Zdaj je drugače. Stvari vodimo podpredsednik Matjaž Hrabar, Alenka Škrblin, ki je vodja pisarne, zunanja sodelavka, ki skrbi za marketing, Sandra Kos, glavni trener Andrej Žakelj in jaz. Torej peterica, ki je tu in se najbolj intenzivno ukvarja z rešitvijo kluba ter načrtovanjem prihodnosti.

Nimam nobenih zamer, saj vem, kakšno je razmišljanje na Obali. Spoštovanje si moraš tu preprosto zaslužiti. Ko je Lastovka prišla v Koper, se je morala dokazati. Menim, da smo se v teh štirih letih, in da bomo v prihodnje imeli večjo podporo lokalnega okolja. Moram pa tu omeniti mestno občino in Luko Koper, ki sta nam vedno stali ob strani. Bi pa želeli še kakšnega večjega investitorja ali sponzorja iz lokalnih krogov. Verjamem, da nam bodo priskočili na pomoč, če bomo klub spet postavili na zdrave temelje, čeprav tudi njim ni lahko v teh težkih gospodarskih časih.

Imeli smo že nekatere rešitve glede sanacije dolgov, a se je zaradi pandemije koronavirusa vse ustavilo. Nenadoma smo imeli zvezane roke. A ta rešitev, kot rečeno, še vedno obstaja, pogoj je le igranje na državnem prvenstvu in v ligi ABA.

O imenih še ne bi govoril. Gre za tuje investitorje iz Italije in tudi od drugod. Ob pravem času bomo vse razkrili.

Ko pogledam nazaj, nismo šli po pravi poti. Smo pa vsi športniki in želimo zmagovati. Imeli smo zagotovilo nekdanjega sponzorja, da bomo dobili obljubljeni denar, in na podlagi tega smo delovali. Nenadoma je tega denarja zmanjkalo, posledično pa so se začele težave že konec oktobra. S skupnimi močmi smo nekaj napraskali in dosegli dogovore, da smo tekmovalno sezono izpeljali do konca.

Sixt je v taki situaciji, da nam ne more pomagati, in se je zato tudi umaknil iz kluba kot sponzor. Ko pa bodo stvari na njihovem področju, torej z izposojo avtomobilov, znova tekle normalno, imamo dogovor, da se vrne, če bo seveda interes z obeh strani.

Čakamo licenco, a imamo hkrati tudi želje, da bi pripeljali določene igralce. Pogovori potekajo, tudi agenti kličejo in ponujajo igralce. Na trgu jih bo precej, cene pa predvidevam, da jim bodo v teh časih padle. S pametnimi potezami sem prepričan, da lahko sestavimo dobro ekipo, ki bo konkurenčna vsaki ekipi, ki bo prišla v Koper.

Cilj je, da v dveh, treh letih stabiliziramo klub in postanemo reden udeleženec lige ABA. Ali bomo sedmi, osmi, deveti ali pa četrti, niti ni pomembno. Želim si, da bi Primorska v prihodnjih treh letih postala stalni član lige ABA, da bi sanacijo pustili za seboj in ustvarili zdravo sredino, kot je bila na začetku te zgodbe.