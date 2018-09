Poljski prvoligaš Asseco Arka Gdynia se po petih sezonah premora vrača v evropska tekmovanja. Tam je nekoč, v najbolj blestečih letih pod imenom Asseco Prokom, že nastopal. Da se je povzpel do te ravni, je bil eden izmed najzaslužnejših košarkarjev tudi Goran Jagodnik, danes vodja članske ekipe Sixt Primorske.

Da Jagodnik na Poljskem uživa status prave male košarkarske legende, je bilo vidno že na nedavnem gostovanju koprskih tigrov na mednarodnem turnirju v Torunu, kjer so se Primorci pomerili tudi z omenjeno ekipo in jo odpravili s 96:82. Tedaj so Jagodnika košarkarski poznavalci in navijači, četudi je domovanje njegovega nekdanjega kluba od Toruna oddaljeno dobrih 180 kilometrov, ustavljali in pozdravljali na vsakem koraku.